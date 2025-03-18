İzmir'de bulundu: İsim bulmak için anket açıldı

Güvenlik güçleri tarafından Torbalı'da bir çiftliğe yapılan baskında ele geçirilen ve yaklaşık 10 aylık olduğu tahmin edilen aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Uygun olmayan koşullarda tutulduğu ve yalnızca kedi mamasıyla beslendiği belirlenen erkek yavru aslan, 1 ay boyunca karantinada tutuldu. 62 kilogram ağırlığındaki aslan için uygun beslenme programı hazırlandı, bağışıklığının güçlenmesi için gerekli tedaviler uygulandı. Yavru aslanın isminin, yapılacak anketle İzmirlilerin oylarıyla belirlenmesi planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay, aslanın çiftlikte kapalı ortamda tutulduğunu belirterek, "Yavru aslanı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına aldık. Veteriner hekimlerimiz aslanın uygun olmayan beslenme şekli nedeniyle raşitizm hastalığına yakalandığını, kemiklerinde, ayaklarında sorun olduğunu belirledi. Arkadaşlarımız onu sevgiyle kucakladı. Yaklaşık 1 aydır bizimle birlikte. İlk günler veteriner hekimlerin gözetiminde dışarı çıkıyordu. Yapılan bakım ve tedavilerin ardından artık kendisi dışarı çıkıp yaşam alanında zaman geçiriyor" dedi.

'Yaşamını güvenli bir alanda sürecek'

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda aslan için uygun yaşam alanı oluşturduklarını anlatan Okyay, şunları söyledi: "Beslenmesini düzenledik. Artık sağlıklı genç bir aslan yavrusu olarak bundan sonraki süreçte yaşamını güvenli ve huzurlu bir alanda sürdürecek. Parkımızdaki 5 kişilik aslan ailesinin bireyi olarak zaman içinde onlara alışmasını sağlayacağız. Tüm bu süreçler, profesyonel ekibimiz tarafından yürütülüyor. Artık bu küçük yavrunun doğaya salınması mümkün değil. O nedenle doğaya en yakın olan ortamlardan olan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hayatını sürdürecek. Burada mutlu bir hayat sürmesi için elimizden geleni yapacağız."

Aslan menüsü

Doğal Yaşam Parkı'na getirildiğinde hiç etle beslenmediği belirlenen yavru aslan için özel beslenme programı uygulanıyor. Sabah ve öğle kırmızı et, kuru mama ve 1 su bardağı tavuk suyu ile beslenen aslan, akşam da haşlanmış tavukgöğsü ve kuru mama tüketiyor. İnsanlarla yakın ilişki kurduğu belirlenen aslan, veteriner hekimlerin gözetiminde basketbol topu, halat topu ve şamandıra gibi oyuncaklarla oynayarak günlerini geçiriyor.







