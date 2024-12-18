Giresun'da dere yatağından kurtarılan yaralı karaca koruma altına alındı

Giresun'da Yağlıdere Deresi'nde mahsur kalan yaralı karaca jandarma ekiplerince kurtarıldı. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, karacanın tedavi için ekiplere teslim edildiğini açıkladı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde bulunan Yağlıdere Deresi'nde karaca gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, dere yatağına inerek karacayı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alınan yaralı karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Giresun Valisi sosyal medya hesabından duyurdu
Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karacanın tedavi için ekiplere teslim edildiğini belirterek jandarma unsurlarına teşekkür etti.