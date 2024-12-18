Giresun'da dere yatağından kurtarılan yaralı karaca koruma altına alındı

Korkmuş bir karaca ve ona uzanan şefkat dolu eller…



Jandarma unsurlarımızca hidroelektrik santrali havuzunun içinde yaralı halde bulunan karaca kurtarılarak tedavisi için Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Personellerimize teşekkür… pic.twitter.com/gtw4cjHZbb