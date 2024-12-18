Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Giresun'da dere yatağından kurtarılan yaralı karaca koruma altına alındı

Giresun'da dere yatağından kurtarılan yaralı karaca koruma altına alındı

12:4418/12/2024, Çarşamba
AA
Diğer
Sonraki haber
Giresun'da derede mahsur kalan yaralı karaca, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Giresun'da derede mahsur kalan yaralı karaca, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Giresun'da Yağlıdere Deresi'nde mahsur kalan yaralı karaca jandarma ekiplerince kurtarıldı. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, karacanın tedavi için ekiplere teslim edildiğini açıkladı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde bulunan Yağlıdere Deresi'nde karaca gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, dere yatağına inerek karacayı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alınan yaralı karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.


Karaca jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Giresun Valisi sosyal medya hesabından duyurdu

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karacanın tedavi için ekiplere teslim edildiğini belirterek jandarma unsurlarına teşekkür etti.


#Giresun
#Karaca
#Jandarma
#Yağlıdere

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Japonya'nın 2 otomobil devi birleşme adımı atıyor! Tesla ve BYD'yi karşı hamle...