Hayat Kız Kardeşler vizyonda
SİNEMA

Kız Kardeşler vizyonda

Emin Alper’in yönettiği ve Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir ile Kayhan Açıkgöz’ün oynadığı Kız Kardeşler vizyona girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Film afişi
Film afişi

Prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan, geçen ay Saraybosna Film Festivali’nde Alper’e en iyi yönetmen ödülünü kazandıran film üç kız kardeşin öyküsünü anlatıyor. Filmin konusu özetle şöyle: “Farklı yaşlardaki üç kız kardeş, Reyhan, Nurhan ve Havva, küçük yaşta köyden kasabaya besleme olarak gönderilmişlerdir. Ne var ki, yanlarına verildikleri ailelerde tutunamazlar ve birbiri ardına baba ocağına geri gönderilirler. Dağ köyündeki evlerinde, birbirlerinden güç alarak ayakta kalmaya çalışan üç kız kardeş, bir yandan da tekrar kasabaya gidebilmek için aralarında gizli bir rekabet içine girer.”

Osmanlı sinemasına ilgi arttı
EŞLEŞMEMİŞ
Osmanlı sinemasına ilgi arttı

Trabzonda kazanan yok

Trabzon'da kazanan yok

Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Çobanbeyi terör vurdu

Çobanbey'i terör vurdu

​YPG'li teröristlerin bombalı saldırısında 11 sivil öldü.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olacak.
Ruhani Ankara'da

Ruhani Ankara'da

​Türkiye-Rusya-İran 3'lü zirvesi için geldi.
Evlat<br>nöbetinde 34. aile

Evlat
nöbetinde 34. aile

HDP binası önündeki eyleme yeni bir aile katıldı.
Çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı

Çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

VAR 'iki' <br>kararı iptal etti

VAR 'iki'
kararı iptal etti

Kırmızı kart gören oyuncu geri çağrıldı.
İstanbul'da sürpriz gösteri

İstanbul'da sürpriz gösteri

Be-200 ve Su-35 İstanbul semalarında uçtu.
Alçakça bir girişimdir

Alçakça bir girişimdir

Bakan Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'nun açıklamasına sert tepki.
Sokak ortasında silahlı kavga

Sokak ortasında silahlı kavga

​Avcılar'daki kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı.
İkinci intikal tamamlandı

İkinci intikal tamamlandı

Nisan 2020'de faal hale getirilmesi planlanıyor.
İlk kez <br>sergilenecek

İlk kez
sergilenecek

Akıncı ve Cezeri ilk kez TEKNOFEST'te.
Satışlar <br>yüzde 30 arttı

Satışlar
yüzde 30 arttı

​ÖTV indirimi beyaz eşya sektöründe etkili oldu.
Düzce Belediye <br>Başkanının acı günü

Düzce Belediye
Başkanının acı günü

Faruk Özlü'nün 91 yaşındaki annesi toprağa verildi.
Bir aile daha katıldı

Bir aile daha katıldı

'Evlat nöbeti'ne katılan aile sayısı 33'e yükseldi.
35 milyon<br> araç geçti

35 milyon
araç geçti

​İstanbul-İzmir Otoyolu 4 Ağustos'ta açılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.