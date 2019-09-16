Kız Kardeşler vizyonda

Prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan, geçen ay Saraybosna Film Festivali’nde Alper’e en iyi yönetmen ödülünü kazandıran film üç kız kardeşin öyküsünü anlatıyor. Filmin konusu özetle şöyle: “Farklı yaşlardaki üç kız kardeş, Reyhan, Nurhan ve Havva, küçük yaşta köyden kasabaya besleme olarak gönderilmişlerdir. Ne var ki, yanlarına verildikleri ailelerde tutunamazlar ve birbiri ardına baba ocağına geri gönderilirler. Dağ köyündeki evlerinde, birbirlerinden güç alarak ayakta kalmaya çalışan üç kız kardeş, bir yandan da tekrar kasabaya gidebilmek için aralarında gizli bir rekabet içine girer.”

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