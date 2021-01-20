Hayat MEBin tüm uyarılarına rağmen okullarda Whatsapp grupları kullanılmaya devam ediyor
AKTÜEL

​MEB'in tüm uyarılarına rağmen okullarda Whatsapp grupları kullanılmaya devam ediyor

MEB'in tüm uyarılarına rağmen okullarda Whatsapp grupları kullanılmaya devam ediyor

Milyonlarca vatandaşın kullandığı ve en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın son yaptığı gizlilik sözleşmesi nedeniyle, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşması uygulamayı tehlikeli hale getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı da WhatsApp'ın sözleşmesi sonrası okullara ''WhatsApp kullanmayın'' uyarısında bulundu fakat bazı okullarda uyarının dikkate alınmadığı ve hala uygulamanın kullanıldığı tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Dünyanın en popüler anlık iletişim programı olan WhatsApp, çok tartışılan bir sözleşmeyi geçtiğimiz haftalarda gündeme getirmişti. Sözleşmeye göre artık kullanıcıların tüm verileri Facebook ile paylaşılacaktı.

Güncellenen Gizlilik İlkesi'ni kabul veya rededilmesi için 8 Şubat'a kadar süre veren WhatsApp'ın bu yeni ilkelerini kabul etmeyenler uygulamayı artık kullanamayacaktı.

MEB 'PAYLAŞMAYIN' DEMİŞTİ

Söz konusu güvenlik ihlali sonrası Milli Eğitim Bakanlığı da özellikle veliler ve öğretmenler arasında sıklıkla kullanılan WhatsApp ile ilgili uyarıda bulunarak açıklama yaptı.

  • Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı,“Veri Talepleri” konulu genelge yayınladı. DYS üzerinden resmi yazı ve kurumsal e-posta dışında. SMS, anlık iletişim programları vb. (Whatsapp)iletişim kanallarından veri talep edilmemesi ve paylaşılmamasını istedi.

WhatsApp'ın tüm verileri Facebook ile paylaşması kararı kullanıcıları alternatif uygulamalara yöneltti: BiP'i son 24 saatte 1 milyon 124 bin kişi indirdi
TEKNOLOJİ
WhatsApp'ın tüm verileri Facebook ile paylaşması kararı kullanıcıları alternatif uygulamalara yöneltti: BiP'i son 24 saatte 1 milyon 124 bin kişi indirdi

OKULLARDA SIKLIKLA KULLANILIYOR

Özellikle MEB'in WhatsApp grupları uzaktan eğitim döneminde çok popüler oldu. Milyonlarca öğretmen, öğrenci ve veli WhatsApp grupları sayesinde iletişime geçiyor.

Gizlilik ihlali nedeniyle MEB'in 'paylaşım ve veri talep' uyarısının bazı okullarda dikkate alınmadığı ortaya çıktı.

WhatsApp'ın öğrenciler, veliler ve öğretmen arasında sıklıkla kullanılmaya devam edildiği ortaya çıktı.

WHATSAPP GERİ ADIM ATTI

  • Türkiye’deki kullanıcıları, gizlilik sözleşmesini 8 Şubat’a kadar imzalamaya zorlayan WhatsApp tepkiler üzerine geri adım attı. Güncelleme tarihini 15 Mayıs’a ertelediğini duyuran WhatsApp, açıklamada, Facebook ile veri paylaşmayacağını öne sürdü.

WhatsApp sözleşme maddeleri: WhatsApp yeni sözleşme tarihi ne zaman?
TEKNOLOJİ
WhatsApp sözleşme maddeleri: WhatsApp yeni sözleşme tarihi ne zaman?
Abone Ol Google News
İki bölgeiçin kritik uyarı!

İki bölge
için kritik uyarı!

​Kuvvetli buzlanma ve çığ riski var.
1i ağır 5 yaralı var

1'i ağır 5 yaralı var

İstanbul Esenyurt'ta doğalgaz patlaması.
30 saniye ileçığdan kurtuldular

30 saniye ile
çığdan kurtuldular

Batman Sason'da olası bir facia ucuz atlatıldı.
Korkutan deprem

Korkutan deprem

​İzmir ve ilçelerinde hissedildi, paniğe yol açtı.
Joe Biden<br>Beyaz Saray'da

Joe Biden
Beyaz Saray'da

ABD'nin yeni başkanını askerler karşıladı.

TOGG'un teknikerleri yetişiyor

TOGG'un teknikerleri yetişiyor

​İnönü Üniversitesi, elektrikli araç teknolojisini müfredatına aldı.
Şeffaf değil<br>vergi kaçırıyor

Şeffaf değil
vergi kaçırıyor

​Milyarlarca dolarlık gelire karşı mali takip yok.
Reform<br>güvence verecek

Reform
güvence verecek

Ticari davalar daha hızlı sonuçlanacak ve yatırımcıyı koruyan adımlar atılacak.
Yoğun bakımlar<br>nefes aldı

Yoğun bakımlar
nefes aldı

​Koronavirüsle mücadelede başlatılan kısıtlama önlemleri sonuç verdi.
Yüksek faiz<br>yatırımın düşmanı

Yüksek faiz
yatırımın düşmanı

Beklemede olan iş dünyası, atılacak adımları yakından izliyor.
Eyvallahımız olmayacak

Eyvallahımız olmayacak

​Türkiye, küresel sistemin en üst seviyesinde olacak.
Aşıda 1 milyonu geçtik

Aşıda 1 milyonu geçtik

​Tecrübe ve sağlık alt yapısı etkili oldu.
Kaçacak delikleri kalmadı

Kaçacak delikleri kalmadı

​Masadaki iş birliği sahaya yansıyacak.
Galatasaray şov yaptı

Galatasaray şov yaptı

​Sarı kırmızılılar, Yukatel Denizlispor'a yarım düzine gol attı.
İngiltere'de ağır bilanço

İngiltere'de ağır bilanço

​Mutasyon virüsün ardından sayılar hızla yükseldi.
Adalet isyanı

Adalet isyanı

​Bakan Soylu'ya küfreden alçak serbest bırakıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.