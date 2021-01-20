​MEB'in tüm uyarılarına rağmen okullarda Whatsapp grupları kullanılmaya devam ediyor

Dünyanın en popüler anlık iletişim programı olan WhatsApp, çok tartışılan bir sözleşmeyi geçtiğimiz haftalarda gündeme getirmişti. Sözleşmeye göre artık kullanıcıların tüm verileri Facebook ile paylaşılacaktı.

Güncellenen Gizlilik İlkesi'ni kabul veya rededilmesi için 8 Şubat'a kadar süre veren WhatsApp'ın bu yeni ilkelerini kabul etmeyenler uygulamayı artık kullanamayacaktı.

MEB 'PAYLAŞMAYIN' DEMİŞTİ

Söz konusu güvenlik ihlali sonrası Milli Eğitim Bakanlığı da özellikle veliler ve öğretmenler arasında sıklıkla kullanılan WhatsApp ile ilgili uyarıda bulunarak açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı,“Veri Talepleri” konulu genelge yayınladı. DYS üzerinden resmi yazı ve kurumsal e-posta dışında. SMS, anlık iletişim programları vb. (Whatsapp)iletişim kanallarından veri talep edilmemesi ve paylaşılmamasını istedi.

TEKNOLOJİ WhatsApp'ın tüm verileri Facebook ile paylaşması kararı kullanıcıları alternatif uygulamalara yöneltti: BiP'i son 24 saatte 1 milyon 124 bin kişi indirdi

OKULLARDA SIKLIKLA KULLANILIYOR

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Özellikle MEB'in WhatsApp grupları uzaktan eğitim döneminde çok popüler oldu. Milyonlarca öğretmen, öğrenci ve veli WhatsApp grupları sayesinde iletişime geçiyor.

Gizlilik ihlali nedeniyle MEB'in 'paylaşım ve veri talep' uyarısının bazı okullarda dikkate alınmadığı ortaya çıktı.

WhatsApp'ın öğrenciler, veliler ve öğretmen arasında sıklıkla kullanılmaya devam edildiği ortaya çıktı.

WHATSAPP GERİ ADIM ATTI

Türkiye’deki kullanıcıları, gizlilik sözleşmesini 8 Şubat’a kadar imzalamaya zorlayan WhatsApp tepkiler üzerine geri adım attı. Güncelleme tarihini 15 Mayıs’a ertelediğini duyuran WhatsApp, açıklamada, Facebook ile veri paylaşmayacağını öne sürdü.