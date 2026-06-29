Müjdat Gezen tiyatro binasını gece kulübüne sattı: Atatürk büstü ortada bırakıldı

, yıllardır Kadıköy’de bulunan tiyatro binasını ve ilgili mülkünü işletti.

, yıllardır Kadıköy’de bulunan tiyatro binasını ve ilgili mülkünü işletti.

Gezen, pandemi döneminde tiyatro faaliyetlerini askıya alarak binayı bir eğlence kulübüne kiraya vermiş, aylık yaklaşık 1 milyon TL kira geliri elde etmişti.

Sabah'ın haberine göre Kadıköy Mimar Çıkmazı Sokak’taki eski tiyatro binası, gece kulübü olarak faaliyetine devam ediyor. Binanın girişindeki Atatürk büstü, tiyatro döneminden beri orada bulunuyordu.