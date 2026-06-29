Müjdat Gezen tiyatro binasını gece kulübüne sattı: Atatürk büstü ortada bırakıldı

Tiyatrocu Müjdat Gezen'in Kadıköy’de bulunan tiyatro binasını 120 milyon TL bedelle bir gece kulübüne sattığı iddia edildi. Satışın ardından binanın önünde yer alan Atatürk büstü yerinde bırakıldı.
Gezen, pandemi döneminde tiyatro faaliyetlerini askıya alarak binayı bir eğlence kulübüne kiraya vermiş, aylık yaklaşık 1 milyon TL kira geliri elde etmişti.
120 milyon liraya sattı
Satış, özellikle binanın önündeki Atatürk büstünün yerinde bırakılması nedeniyle tartışma meydana getirdi.
Atatürk büstü ortada kaldı
Sabah'ın haberine göre Kadıköy Mimar Çıkmazı Sokak’taki eski tiyatro binası, gece kulübü olarak faaliyetine devam ediyor. Binanın girişindeki Atatürk büstü, tiyatro döneminden beri orada bulunuyordu.
Müjdat Gezen, mülkü sattıktan sonra büstü kaldırmadı veya yeni sahiplere devretmedi; büst, sokakta bırakıldı.
Gece kulübüne gelen müşteriler ve sokaktaki diğer işletmelerin müşterileri, Atatürk büstünü görünce şaşkınlık yaşadıklarını ifade ediyor.