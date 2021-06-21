Hayat Pandemide canı sıkılan internetten kılıç ve bıçak siparişi verdi
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Pandemide canı sıkılan internetten kılıç ve bıçak siparişi verdi

Pandemi yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle evde canı sıkılan, izlediği dizilerden etkilenen vatandaşlar internetten kılıç, bıçak siparişi verdi. Yüzyıllardan bu yana kılıç ve bıçak üretimi yapılan Serinhisar İlçesine bağlı Yüreğil Mahallesi’ndeki kılıç, bıçak ustaları siparişlere yetişemiyor.

Haber Merkezi İHA
Pandemide canı sıkılan internetten kılıç ve bıçak siparişi verdi
Özellikle izlediği dizilerin etkisinde kalanlar bol bol bıçak ve kılıç siparişi verildi.

Denizli’nin ürettiği kılıç, bıçak ve demir el aletleriyle ünlü Serinhisar İlçesindeki imalatçılar pandemi yasaklarının faydasını yaşıyor. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle evlerinde canı sıkılanlar, izlediği dizilerin etkisinde kalanlar internetten bol bol kılıç, bıçak siparişi verdi. Yaklaşan kurban bayramıyla birlikte bıçak siparişleri de artarak gelmeye devam ediyor. Yüreğil Mahallesindeki imalatçılar ve satıcılar gelen siparişlere yetişmekte zorlandı.

İNSANLAR CAN SIKINTISINDAN SİPARİŞ VERİYOR

Kılıç bıçak ustası Hidayet Akın, “Geçen sene pandemi başladı insanlar tedirgin oldu, önce atölyelerde çalışayım mı çalışmayım mı dedi. Kaymakam dedi ki ben sizin önünüze engel olamam atölyeler çalışacak. Üretim yapılırsa ayakta dururuz, yoksa iş sakat dedi. Biz Yatağan’da üretilen malları internetten satıyoruz önceden binlerce dükkan bıçağı pazarlıyordu. Dükkanlar kapanınca önümüz kurban insanlar evden çıkamayınca can sıkıntısı oturuyor internetten siparişler veriyor. Görüyor malı fiyatı belli, kandırması yok, açık geliyor kargodan alıyor evinden çıkmadan alışverişini yapıyor bu rahatlık. Bu Türkiye’nin tamamına yayıldı kargocular bile dağıtımda çok zorlandı. Üretim arttı pandemi olunca Çin kapısı kapandı dışarıdan da mal gelmiyor. Mal gelmeyince üretim çoğaldı. Mecburen isteyen çoğaldı. Şu anda bile alıp satıcılar olarak biz mal bulamıyoruz peşin para, her şey peşin paraya döndü.

Dizilerle birlikte satışlar patladı: Fiyatı 600 ila bin 200 TL arasında değişiyor
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Tarihi Demirciler Çarşısı içinde 20 yıldır bıçakçılık yapan Savaş Sezgin, özel sipariş üzerine süs kılıçları yaptığını anlattı.
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Kılıçların ağızlarının keskin olmadığını, tamamen süs ve duvar dekorasyonu olarak yapıldığını söyleyen Sezgin, Tarihi dizi ve filmleri insanlar çok sevdi. Dizi ve film sahnelerinde kullanılan kılıçlar da ilgi çekiyor. İnsanlar bize ulaşarak kılıç siparişi veriyor. Siparişler ve talepler beklemediğimiz şekilde arttı. Talep geçmişe oranla oldukça yüksek dedi.
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İyi bir kılıcı sapının ve çeliğinin özelliğinin belirlediğini kaydeden Savaş Sezgin, Şu an elimde geyik boynuzundan saplı, yüksek kalite çelikten imal edilen bir kılıç var. Bu kılıcın fiyatı 750 TL..
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Kılıçta kaliteyi kullanılan çelik ve sap belirler. Kimileri demirden yapıp üstünü parlatarak çelik diye satıyor. Kimisi de ağaç gövdesinden yaptığı sapı vernikleyip cilalayıp boynuz diye vitrine koyuyor dedi.
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Elinde numune olarak farklı şekil ve sap modellerinde kılıçlar olduğunu aktaran Sezgin, şöyle konuştu: Bu kılıçlar son zamanlarda ekranlara yansıyan Türk dizilerinde gördüğümüz kılıçlar. İnsanlar televizyonda gördüklerinin aynısını istiyor. Kimileri üzerine yazı ve isim yazılmasını talep ediyor...
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. İstenen modeli bir hafta ile 10 gün içinde teslim edebiliyoruz. El dövmesi çelik kılıçlar yapıyorum, birebir orijinaliyle aynı. Tek fark ağızları bilenmediği için keskin değiller, sadece dekorasyon amaçlı kullanılıyorlar. Online siparişlerde de çok artış var. Kılıçların fiyatı 600 TL'den başlıyor, 1200 TL'ye kadar gidiyor. Bu rakamlar istenen çelik ve sap özelliklerine göre daha da yükseliyor.
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GÖKTÜRKÇE VE OSMANLICA YAZILAR İŞLENİYOR <br> <br> Özellikle Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların kılıçlarının ilgi gördüğünü sözlerine ekleyen Sezgin, Üzerinde Göktürkçe dilinde 'Türk' yazısı isteyenler oldukça fazla. Aynı zamanda Osmanlı Türkçesi ve Arapça yazılar ve dualar da kılıçların üzerine işleniyor dedi.
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Tarihi dizi ve filmler, kılıca ilgiyi artırdı; geyik boynuzu saplı kılıç 750 TL
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Tarihi dizi ve filmler, kılıca ilgiyi artırdı; geyik boynuzu saplı kılıç 750 TL
Title
Tarihi dizi ve filmler, kılıca ilgiyi artırdı; geyik boynuzu saplı kılıç 750 TL
Title
Tarihi dizi ve filmler, kılıca ilgiyi artırdı; geyik boynuzu saplı kılıç 750 TL
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Tarihi dizi ve filmler, kılıca ilgiyi artırdı; geyik boynuzu saplı kılıç 750 TL
Dizilerle birlikte satışlar patladı: Fiyatı 600 ila bin 200 TL arasında değişiyor
Antalya'daki bıçakçılar, son dönemdeki tarihi dizi ve filmlerin, kılıçlara ilgiyi artırdığını söyledi. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin anlatıldığı dizilerde padişah ve veliahtlarının kullandığı kılıçların ilgi gördüğünü söyleyen bıçak ustaları, online siparişlere yetişmek için fazla mesai yaptıklarını belirtti. 600 ile bin 200 lira arasında değişen kılıçlar arasında, geyik boynuzu saplı kılıcın fiyatı ise 750 TL.


ŞU AN HER ATÖLYEDE YÜZ KİŞİ ÇALIŞIYOR

Üretici artık kendisi satmaya başladı, neredeyse perakendeciye, dünya ufaldı avucunun içine girdi Amerika’yla Denizli’nin Yeşilyuva’nın uzaklığı aynı. Herkes en uç üreticiye ulaştı. Bu çok güzel bir şey. Önceden atölyelerde yirmi kişi çalışırdı. Eskiden, eski abilerimiz zamanında sezon vardı. Üç ay çalışır dokuz ay yatardı. Ama her atölye de ellişer yüzer kişi şu anda üretim yapıyor. Kamyonlarla mal çıkıyor Yatağan’dan, dünyaya hitap ediyor. Teknolojide güzelleşti, makineleşti” dedi.

Kılıç satışları yüzde 500 arttı
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Ata mesleği olan sıcak demircilik ile 9 yaşında tanışan Yusuf Bayyiğit, atölyesinde mesleğini sürdürüyor.
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Damascus çeliği ile kılıç ve bıçak yapan Türkiye'de tek, dünyada ise sayılı kişilerden olan Yusuf Bayyiğit'e Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da Devlet Sanatçısı unvanı verildi.
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Son yıllarda tarihi dizi ve filmlerin yaygınlaşmasıyla, Bayyiğit, insanların kılıçlara ilgisinin de artığını ifade etti.
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Bayyiğit, ata mesleği dediği bıçak ve kılıç yapımını 4 kuşaktır sürdürdüğünü söyledi.
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Teknolojiye rağmen mesleğini sürdürmeye devam ettiğini anlatan Bayyiğit, Günümüzde çok az sayıda kalmasına rağmen maalesef teknolojiye yenik düşen kaybolmaya yüz tutan mesleklerin başında gelen bir meslek. Peş peşe iş yerleri kapanmakta, sıcak demircilikle ilgili ustalarımız maalesef başka işlere yöneldi. Ben ata mesleği olduğu için mesleğimden vazgeçmek istemedim dedi.
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Özel tasarımlar yaptığını vurgulayan Bayyiğit, Suriye Şam bölgesinde keşfedilen 'Damascus' dediğimiz bir çelik türü var. Diğer adıyla Şam çeliği olan Damascus çeliği üretimine ve imalatına başlama kararı aldım. Atalarımdan edinmiş olduğum bu mesleğin birikimlerine kendi yaptığım araştırmalarım ve tecrübelerimi de ekleyerek, bugün günümüzde Türkiye'de Damascus çeliği üretimi ve bu üretimden özel tasarımlar, özel çalışmalar yapan tek kişi olduğumu söyleyebilirim. Özellikle Damascus çeliğinden yaptığımız kılıçlar oldukça rağbet görüyor diye konuştu.
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Bayyiğit, en büyük hayalinin mesleğin gelecek kuşaklara da taşınması olduğunu da ifade etti.
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Son yıllarda televizyon ve sinemalarda sahnelenen tarihi dizi filmler ile birlikte işlerinin arttığını ifade eden Bayyiğit, şöyle konuştu: Tarihi dizi ve filmleri insanlar çok sevdi. Dizi ve film sahnelerinde kullanılan kılıçlar da haliyle ilgi çekti. İnsanlar bize gelerek kılıç siparişi vermeye başladı. Siparişler ve talepler bizim beklemediğimiz şekilde, inanamayacağımız şekilde arttı. Dizi ve filmlerdeki savaş sahneleriyle kılıçlara ilgi arttı. O kadar arttı ki, biz şu anda bunun şaşkınlığını yaşıyoruz. Yoğun sipariş nedeniyle artık sadece kılıç üzerine çalıştığımı söyleyebilirim. Talep geçmişe oranla yüzde 500 arttı.
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Kılıç satışları yüzde 500 arttı
Malatya'da, kılıç ve bıçak imalatı yapan Yusuf Bayyiğit, son dönemlerde tarihi dizi ve filmlere ilginin kılıca da yansıdığını söyledi. Bayyiğit, bu türde dizi ve filmlerin etkisiyle kılıç satışlarının yüzde 500 arttığını ifade etti.


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