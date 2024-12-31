'Rafadan Tayfa: Kapadokya' ilk haftasında gişe lideri oldu

TRT Çocuk'un çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi "Rafadan Tayfa: Kapadokya" yılın en iyi animasyon film açılışını yaptı. 27 Aralık'ta vizyona giren 8. TRT ortak yapımı film, ilk haftasında 375 bin kişi tarafından izlenerek gişe lideri oldu.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'ta vizyona giren 8. TRT ortak yapımı film, ilk haftasında 375 bin kişi tarafından izlenerek gişe lideri oldu.
Rafadan Tayfa'nın son macerasını aktaran filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını serinin diğer dört filmini de yöneten İsmail Fidan üstlenirken senaryosunu ise Ozan Çivit kaleme aldı.
Çok yakında tüm dünyada sinemaseverlerin beğenisine sunulacak filmin konusu şöyle:
Serinin bir önceki filmi "Rafadan Tayfa: Hayrimatör", 2 milyon 850 bin izleyiciyle 2024'ün en çok izlenen sinema filmi oldu.