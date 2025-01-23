Rafadan Tayfa Kapadokya rekora koşuyor: Bir milyon izlenmeyi aştı

Rafadan Tayfa Kapadokya vizyondaki 5. haftasına da lider girdi. Sinemada tüm kategorilerde 1,5 milyon barajını aşan ilk sinema filmi olan Rafadan Tayfa Kapadokya sömestr döneminde liderlik koltuğunu kaptırmadı. Sömestrin ilk haftasında en çok izlenen sinema filmi olan Rafadan Tayfa Kapadokya, vizyona girdiği 5. haftasında da zirvenin en iddialı sinema filmi oldu.
TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa’nın beşinci filmi “Rafadan Tayfa: Kapadokya” yılın ilk gişe rekorunu kırdı. 27 Aralık’ta vizyona giren film, 16 günde 1 milyon izleyici sınırını aşarak rekor kırdı.
2025’in ilk gişe rekoru
Bu yıl vizyona giren 8. TRT ortak yapımı animasyon filmi olan “Rafadan Tayfa: Kapadokya”, çok yakında tüm dünyada sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. İlk dört filmi toplamda 11 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen Rafadan Tayfa serisinin beşinci halkası “Rafadan Tayfa 4: Kapadokya” bir milyon seyirci sınırını aştı. Rafadan Tayfa’nın son macerasını aktaracak olan filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını serinin diğer dört filmini de yönetmiş olan İsmail Fidan üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Ozan Çivit kaleme aldı.
Rafadan Tayfa Kapadokya filminin konusu
Rafadan Tayfa, bağ bozumu festivalinde gerçekleşecek “Kapadokya Bilmece Avı” etkinliği için Nevşehir’e gitmiştir. Bilmece Avı macerası başladığında Hayri’nin yolu gizemli bir çömleği arayan ajanlarla kesişir. Ajanlardan önce Hayri’nin eline geçen çömlek, onu ajanların hedefi haline getirir. Tayfa, ajanların Kapadokya’da olduklarına ve bu çömleği aradıklarına pek inanmaz. Ancak Bilmece Avı devam ederken keşfedilen yerler ile çömlek arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıkar, sıradan görünen bu çömlek aslında Zümrüdüanka’nın küllerini saklamaktadır.