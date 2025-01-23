Rafadan Tayfa Kapadokya rekora koşuyor: Bir milyon izlenmeyi aştı

Bu yıl vizyona giren 8. TRT ortak yapımı animasyon filmi olan “Rafadan Tayfa: Kapadokya”, çok yakında tüm dünyada sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. İlk dört filmi toplamda 11 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen Rafadan Tayfa serisinin beşinci halkası “Rafadan Tayfa 4: Kapadokya” bir milyon seyirci sınırını aştı. Rafadan Tayfa’nın son macerasını aktaracak olan filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını serinin diğer dört filmini de yönetmiş olan İsmail Fidan üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Ozan Çivit kaleme aldı.