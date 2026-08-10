Televizyonlarda yeni dönem başlıyor: Son 5 gün kaldı her şeyi baştan yapmak gerekebilir
Türksat 3A’daki televizyon ve radyo yayınları, 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece yüksek kapasiteli yeni uydulara aktarılacak. Anten yönü değişmeyecek; TKGS uyumlu cihazlarda kanallar otomatik güncellenirken, eski uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapılması gerekecek.
Aktarım işlemi 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirilecek. Yeni uyduların TÜRKSAT 3A ile aynı yörünge konumunda bulunması nedeniyle vatandaşların çanak antenlerini değiştirmesine veya antenlerin yönünü yeniden ayarlamasına gerek olmayacak.
Yeni nesil cihazlarda kanal ayarı gerekmeyecek
Yayın aktarımının ardından SD ve HD kanallar mevcut formatlarıyla izlenmeye devam edecek. TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi'ni (TKGS) destekleyen televizyon ve uydu alıcılarında kanal listeleri otomatik olarak güncellenecek.
TKGS desteği bulunmayan eski cihazlarda ise manuel kanal taraması yapılması gerekecek. Bu kullanıcıların aktarım sonrasında cihazları üzerinden yeniden şebeke taraması gerçekleştirmesi gerekiyor.
TÜRKSAT, kullanıcıların bu bilgileri uydu alıcılarına girerek "şebeke taraması" yapabileceğini bildirdi.
Hedef daha güçlü sinyal ve 4K yayın
Yayınların daha yeni uydulara taşınmasıyla uydu kapasitesinin daha verimli kullanılması ve yayın altyapısının gelecekteki ihtiyaçlara hazırlanması hedefleniyor.
TÜRKSAT, yeni uyduların daha güçlü sinyal kapasitesi sayesinde yayınların olumsuz hava koşullarından daha az etkilenmesini ve 4K/Ultra HD yayınların yaygınlaşmasını amaçlıyor. Böylece TÜRKSAT 3A'nın devre dışı kalma sürecinin ardından yayın hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi planlanıyor.
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