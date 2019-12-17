Hayat Totti büyüdü sıra bizde
SİNEMA

Totti büyüdü sıra bizde

II. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali sona erdi. İtalyan yönetmen Alessandro Guida, Roma’nın efsane futbolcusu Francesco Totti’nin hikayesiyle kendi hikayesini benzer bulan Sacha’nın hayatına odaklandığı ‘Pupone’ ile yarıştı. Guida, “Büyümek, bir şeyleri geride bırakabilmektir. Koca Bebek Totti bile büyüdü, sıra artık bizde” dedi.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Pupone filminden bir sahne
Pupone filminden bir sahne

Bu sene Âşık Veysel anısına düzenlenen 2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Elliden fazla filmin seyirciyle buluştuğu festivalden ödül alamasa da “Pupone” adlı film ilgiyle karşılandı. Yarışmaya İtalya’dan katılan Alessandro Guida’nın filmi, Roma’nın efsane kaptanı Francesco Totti’yi örnek alan ve 18 yaşında yetimhaneden ayrılmak zorunda kalan Sacha’nın hikayesini anlatıyor.

Totti

PAYLAŞTIKLARIMIZ BİZİ AİLE YAPAR

Filmde Er Pupone (Koca Bebek) lakaplı Totti’yle yaşadıkları arasında bağ kuran Sacha, büyümenin zorluklarıyla tanışıyor. Guida, gerçek bir hikayeden yola çıkan filmi hakkında şunları söyledi: “Hayatın dramatik tarafıyla komik yanlarını iyi bir dengede sunmaya çalıştım. Totti jübile maçında 80 bin kişi karşısında yaptığı konuşmada ‘Zenginim, ünlüyüm ama gelecekten korkuyorum. Artık büyüdüğümü söylüyorlar, futbolu bırakmak çocukluk rüyamdan uyanmak gibi. Şimdi sizin sevginize daha çok ihtiyacım var’ demişti. Herkesin yaşama ihtimali olan anların hikayesi bu. Büyümek, bir şeyleri geride bırakabilmektir. Koca Bebek Totti bile büyüdü, sıra artık bizde. Bir de sadece kan bağı olan ailemiz yok. Zorluklar karşısında paylaştığımız duygular bizi ikinci ailemiz olan arkadaşlarımızla yakınlaştırır. Paylaştıklarımız bizi aile yapar.”

EKİPMAN DEĞİL HİKÂYE ÖNEMLİ

Kısa filmlerin önemine değinen Guida, sinema serüveni hakkında şöyle konuştu: “Küçüklüğümden beri çok film seyrettim ve böylece hayal gücüm gelişti. Her zaman bu büyülü dünyanın bir parçası olmak istedim. Amcamın eski kamerasıyla filmler çekmeye başladım. Sinema okuluna gittim. Zamanla öğrendim ki önemli olan kullandığınız ekipman değil, çalıştığınız insanlar ve hikayeniz.” Filmde çocuk oyuncularla çalışan yönetmen, “Gençler daha istekli ve kolay adapte olabiliyor. Yetimhanede büyümüş çocuklarla az da olsa zaman geçirdiler ve filmde en iyi şekilde oynadılar” dedi. Grand Pera’da düzenlenen ödül törenin Tahsin Özmen imzalı “Pantor” 11 farklı ülkeden katılan 16 film arasında birinci seçildi. İranlı yönetmen Shahram Maslakhi’nin “Piece Cemetery 85” filmi ikinci, Onur Yağız’ın “Toprak” adlı filmi ise üçüncü oldu. Gecede Türk Kızılay adına verilen “Kızılay Dostluk Ödülü”ne İran yapımı, yönetmen Lida Fazli’nin “This Side, Other Side” filmi layık görüldü. Fono Film’in verdiği “Teknik Destek Ödülü”nü ise “Ağır Yük” ile Yılmaz Özdil aldı.

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