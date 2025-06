Muğla’nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Beçin Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, Türk dönemine ait ok uçları bulundu. Birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığı antik kentte, Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aya çıkarılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Bir dönem Menteşeoğulları Beyliği’ne başkentlik de yapan Beçin Antik Kenti’nde, gün yüzüne çıkartılan kalıntılar tarihe ışık tutuyor. Kazı Başkanı Pektaş, bulunan ok uçları henüz yeni çıktığı için temizliğinin yapılmadığını ifade ederek, “Laboratuvarda işlem görmediler ama gördüğümüz kadarıyla kovanlı ok uçları elimize geçti. Önümüzdeki günlerde bunların sayısının artacağını düşünüyoruz” dedi.