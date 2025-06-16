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Mevlana İdris Zengin vefatının üçüncü yılında anıldı

Mevlana İdris Zengin vefatının üçüncü yılında anıldı

04:0016/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, vefatının üçüncü yılında sevenleri ve dostları tarafından yad edildi.

Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Haziresi’ndeki kabri başında düzenlenen anma programında, Zengin’in kabrini ziyaret eden sevenleri Kur’an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Yazar Salih Zengin, programda yaptığı konuşmada, Mevlana İdris Zengin’in toprak yanlış yapmaz şiirinden “zaman hızlı geçer yalnızca” dizelerini dile getirerek, “Üç yıl hakikaten göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Yokluğunu sanki ilk günkü gibi hala hissediyoruz” ifadelerini kullandı. TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop da Mevlana İdris Zengin’in son dönemlerine dair anılarını aktararak, “Geriye dönüp baktığımızda çok kısa bir süre geçmiş gibi ama üç yıl olmuş. Geleceğe baktığımızda sanki tarihler çok uzak. Hepimizin gideceği yer orası” dedi.



#Mevlana İdris Zengin
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