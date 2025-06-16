Bir Taşın Hafızası oyunu Türkiye’yi gezecek

Dernekte gönüllü çalışan üniversite öğrencilerinin oluşturduğu topluluk, “Bir Taşın Hafızası” oyunuyla Filistin’deki işgale ve direnişe dikkat çekti. Yaşanan zulmü Müslüman olan İngiliz bir gazeteci ve oğlu üzerinden anlatan oyun, Filistin’deki İsrail işgalini, Filistinlilerin direnişini simge isimler üzerinden izleyiciye aktardı. Tek perdeden oluşan ve 90 dakika süren oyun, aktivist Rachel Corrie ve Ayşenur Ezgi Eygi gibi önemli isimlere de selam vermeyi ihmal etmedi. Oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini Hakan Hüseyin Gül, yardımcı yönetmenliğini Samet Demir, dekor tasarım ve kostümünü ise Numan Noyan Küçük üstlendi.

Oyunun 81 ilde mümkün olduğunca sahneleneceği müjdesini veren yönetmen Gül, “YediHilal’in başkanı Samet Paçacı, illerin arayarak sıraya girdiğini söyledi. Başka bir oyun olsa kıymet vermem ama bu oyunun oralarda seyirci bulması bizi çok mutlu edecek. Şu anda Gazze’ye yürüyen insanlar var, biz de şunu söylemek istiyoruz; Oyunumuzun içinde Yusuf’un kuyusundan bahsediyoruz, Nuh’un Gemisi’ni de biz kaldırmış olalım bu oyunla beraber. Oyunda Filistin meselesine Batı’dan bakıyoruz. Çuvaldızı en çok kendimize batırıyoruz. Yerimizi belli etsin ve birilerine dokunsun istiyoruz” diye konuştu.