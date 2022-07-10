Üçüncü kez kansere yakalanan Cemre yaşam mücadelesini kaybetti

Balıkesirli merhum doktor Yücel Uçaryılmaz ile Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Figen Uçaryılmaz'ın kızı olan Cemre Uçaryılmaz Metin, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitirdi. Cemre, son sınıfta kemik kanserine yakalandı. Zorlu tedavi sürecinde 7 ameliyat, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi seansı aldı. Kanseri yenip, hem sağlığına kavuştu hem okulunu onur derecesiyle bitirdi.
DHA
Cemre Uçaryılmaz Metin iki yıl önce Umut Metin ile evlenmişti.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapmaya başladı. ‘Bir Genetikçinin Dünyası’ adlı bloğu ile de tanınan Cemre Uçaryılmaz Metin, ABD'de doktora yapmaya da hak kazandı.
Geçtiğimiz şubat ayında kanser üçüncü kez nüksetti. Yeniden ameliyat olup, tedavi görmeye başlayan Cemre'den bugün acı haber geldi. Cemre, 2021 yılı aralık ayında, sağlık sorunları sırasında hep yanında olan ve 2 kez kanseri onunla yendiğini söylediği Umut Metin ile evlenmişti.
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Daha önce iki kere kansere yakalanan ve iyileşen sanatçı MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının bir kez daha nüksettiğini açıklamıştı.
Müzisyen, ilaç tedavisine başladığını ve sahnelere bir süre ara vereceğini duyurmuştu.
68 yaşındaki sanatçı, dün sosyal medya hesabından sevenlerine müjdeli bir haber verdi.
SAHNELERE DÖNÜYOR<br><br>Uğur, tedavisinin olumlu yönde gittiğini ve önümüzdeki ay sahnelere dönebileceğini duyurdu.
\"SAHNEYE ÇIKMAMA ENGEL KALMADI\"<br><br>Uğur, sevindiren paylaşımı şu sözlerle yaptı:
“İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı şükürler olsun.
MFÖ olarak, konserlerimize ağustos ayı içinde İstanbul’da başlıyoruz inşallah. Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim.
Yakında buluşmak üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim.”
Sanatçının hayranları ve yakın dostları aldıkları habere sevinerek Uğur’un paylaşımına çok sayıda yorum yaptı.
BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU<br><br>Sanatçı, kısa bir süre önce hastalığının bir kez daha nüksettiğini, \"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım.
Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle” sözleriyle duyurmuştu.
Üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur'dan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez kansere yakalandığını duyuran ve sahnelere ara veren MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında yeni bir paylaşım yaptı.
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ABD'nin New York kentinde yer alan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin deneyi, bilim dünyasını şaşırttı.<br><br>
İlaç devi GlaxoSmithKline (GSK) sponsorluğunda yapılan deney, kanser tedavisinde birçok hastaya ümit verdi.<br><br>
Yeni bir Kolorektal Kanser(kalın bağırsak ve rektum) ilacı denemelerine katılan 18 hastanın tamamının iyileştiği açıklandı. Doktorlar fizik muayene, endoskopi, PET veya MRI taramalarında hastalığa dair hiç bir belirti kalmadığını belirtti.<br><br>Çalışma şimdilik 18 kişiden oluşan küçük bir grup üzerinde yapıldığı için daha büyük deneyler yapılması gerekiyor ancak haber yine de bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde onkolog Dr Luis Diaz, 'bunun kanser tarihinde ilk kez gerçekleştiğine' dikkat çekerek \"Sonuç gerçekten heyecan verici. Bu ileriye doğru atılmış büyük bir adım.\" dedi Aynı zamanda Beyaz Saray Kanser Danışma Kurulu'nun bir üyesi olan Diaz, yaptıkları deneyin küçük olmasına rağmen oyunun kurallarını değiştireceğini söyledi ve müjdeli haberi verdi: \"Şimdi aynı yöntemin diğer kanserlerde etkili olup olmadığını araştırıyoruz.\"<br><br>
Kaliforniya Üniversitesi'nde kolorektal kanser uzmanı olan Dr. Alan P. Venook, sonucun bir ilk olduğunu açıkladı ve \"Her hastada tam bir remisyon duyulmamış şey.” dedi.<br><br>
Hürriyet'te yer alan habere göre 'Dostarlimab' adı verilen yeni ilaç, kanser hücrelerinin maskesini kaldırarak bağışıklık sisteminin onları tanımasını ve yok etmesini sağlıyor.<br><br>
Tedavi, hücrelerin DNA'daki hasarı onarmasını önleyen bir gen mutasyonunu paylaşan tümörler için uygulandı. Bu mutasyonlar çalışmaya katılanlar da dahil tüm kanser hastalarının yaklaşık yüzde 4'ünde görülüyor. İlacın verildiği 18 hasta kolorektal kanser için öncesinde kemoterapi ve ameliyat gibi tedaviler almamıştı.<br><br>
İlaç, hastalara altı ay boyunca her üç haftada bir verildi ve doz başına yaklaşık 11 bin dolara mal oldu. Hastaları 12 ay boyunca takip eden araştırmacılar, sürecin sonunda yaptıkları taramalarda kansere dahil hiçbir belirti göremedi.<br><br>
Araştırmanın raporu, New England Journal of Medicine'de yayınlandı. Makalede, \"Çalışmaya katılan hastaların hiçbiri kemoterapi almamış, ameliyat olmamıştı. İlacın kullanımı ve takibi sırasında hiçbir hastada ilerleme ya da nüksetme görülmedi\" ifadeleri yer aldı. Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden çalışmaya katılan bir başka onkolog Dr Andrea Cercek, deney sonucunda iyileşen hastaların \"Aman Tanrım, radyasyon veya ameliyat ile kaybetmekten korktuğum tüm vücut fonksiyonlarımı koruyabiliyorum.\" diye sevinç gözyaşları döktüklerini anlattı.<br><br>
New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırma raporuna göre, kolorektal kanser hastaları kemoterapi ve ameliyat gibi uygulanan tedavilerin yan etkisi olarak bağırsak, idrar ve cinsel işlev bozuklukları ile karşı karşıya kalabiliyorlar.<br><br>
Yapılan deneyde hastaların tümü daha tehlikeli ve daha yorucu bir tedavi sürecinden kurtulmuş oldu. Çalışmaya katılan hastaların yaklaşık yüzde 20'si ilacın yan etkileri ile karşı karşıya kaldı. Ancak söz konusu yan etkiler kolayca yönetildi.<br><br>
Çalışma he ne kadar çığır açıcı olsa da doktorlar kanser için mucize bir ilaç bulunduğunu ilan etmek için henüz çok erken olduğunu biliyorlar. Şimdi araştırmanın genişletilmesi ve daha geniş katılımlı deneylerin yapılması planlanıyor.<br><br>
Çalışmaya katılan ilk hasta olan 38 yaşındaki Sascha Roth, 2019 yılında teşhis almasından sonra komoterapiye başlayacaktı ancak bir arkadaşının ısrarı üzerine Memorial Sloan Kettering'e gitti ve Dr. Philip Paty ile görüştü.<br><br>Dr. Paty, genç kadına kanserinin kemoterapiye engel olacak bir mutasyon içerdiğini söyledi. Roth böylece deneye katılmayı kabul etti ancak sonucun başarılı olacağına inanmıyordu.<br><br>Hatta deney sonrası radyasyon ve kemoterapi almak için New York'a taşınma planları yapmıştı. İlaç tedavisinden sonra Roth tamamen iyileşti ve aradan iki yıl geçmiş olmasına rağmen hala vücudunda kanserden eser yok. Yaşadığı şaşkınlığı anlatan kadın, \"Aileme söyledim onlar bile sonuca inanmadılar.\" sözleriyle anlattı.<br><br>
Bilim dünyası şokta: Deneye katılan 18 kanser hastası da iyileşti
ABD'nin New York kentinde yer alan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin deneyi, bilim dünyasını şaşırttı. Kanser hastalarını tedavi etmek amacıyla uygulanan ilaç, 18 hastanın tamamını iyileştirdi.