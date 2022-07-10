Üçüncü kez kansere yakalanan Cemre yaşam mücadelesini kaybetti

Balıkesirli merhum doktor Yücel Uçaryılmaz ile Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Figen Uçaryılmaz'ın kızı olan Cemre Uçaryılmaz Metin, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitirdi. Cemre, son sınıfta kemik kanserine yakalandı. Zorlu tedavi sürecinde 7 ameliyat, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi seansı aldı. Kanseri yenip, hem sağlığına kavuştu hem okulunu onur derecesiyle bitirdi.

DHA Cemre Uçaryılmaz Metin iki yıl önce Umut Metin ile evlenmişti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapmaya başladı. ‘Bir Genetikçinin Dünyası’ adlı bloğu ile de tanınan Cemre Uçaryılmaz Metin, ABD'de doktora yapmaya da hak kazandı.

Geçtiğimiz şubat ayında kanser üçüncü kez nüksetti. Yeniden ameliyat olup, tedavi görmeye başlayan Cemre'den bugün acı haber geldi. Cemre, 2021 yılı aralık ayında, sağlık sorunları sırasında hep yanında olan ve 2 kez kanseri onunla yendiğini söylediği Umut Metin ile evlenmişti.

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FOTOĞRAF 11 Daha önce iki kere kansere yakalanan ve iyileşen sanatçı MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının bir kez daha nüksettiğini açıklamıştı. Müzisyen, ilaç tedavisine başladığını ve sahnelere bir süre ara vereceğini duyurmuştu. 68 yaşındaki sanatçı, dün sosyal medya hesabından sevenlerine müjdeli bir haber verdi. SAHNELERE DÖNÜYOR<br><br>Uğur, tedavisinin olumlu yönde gittiğini ve önümüzdeki ay sahnelere dönebileceğini duyurdu. \"SAHNEYE ÇIKMAMA ENGEL KALMADI\"<br><br>Uğur, sevindiren paylaşımı şu sözlerle yaptı: “İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı şükürler olsun. MFÖ olarak, konserlerimize ağustos ayı içinde İstanbul’da başlıyoruz inşallah. Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim.” Sanatçının hayranları ve yakın dostları aldıkları habere sevinerek Uğur’un paylaşımına çok sayıda yorum yaptı. BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU<br><br>Sanatçı, kısa bir süre önce hastalığının bir kez daha nüksettiğini, \"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle” sözleriyle duyurmuştu. Üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur'dan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez kansere yakalandığını duyuran ve sahnelere ara veren MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında yeni bir paylaşım yaptı.

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