Çanakkale Valiliği maske takma zorunluluğu getirdi: Maske takmayanlara 900 lira ceza yazılacak

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra merkez ilçede tüm vatandaşların zorunlu olarak maske takmasına karar verildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

Maske takmayanlara 900 lira ceza yazılacak