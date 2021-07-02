İstanbul'da 9 milyon 173 bin 697 doz Kovid-19 aşısı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından "#RandevunuAlAşınıOl" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul'da koronavirüs ile mücadelede aşı seferberliğinin devam ettiğini belirtti.
Vali Yerlikaya, "1 Temmuz itibarıyla; 1. doz 6 milyon 664 bin 966 (yüzde 56,8), 2. doz 2 milyon 508 bin 731 (yüzde 21,4), toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı" ifadesini kullandı.
#İstanbul’umuzda #koronavirüs ile mücadelede #aşı seferberliğimiz devam ediyor.
1 Temmuz itibarıyla;
1. doz: 6.664.966 ✅
% 5️⃣6️⃣.8️⃣
2. doz: 2.508.731 ✅✅
% 2️⃣1️⃣.4️⃣
Toplamda 9.173.697 doz aşı yapıldı.
👏👏👏#RandevunuAlAşınıOl#COVID19 pic.twitter.com/xRcBscN1f4
#İstanbul’umuzda #koronavirüs ile mücadelede #aşı seferberliğimiz devam ediyor.