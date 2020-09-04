İşte sağlık şehitlerimiz: Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorlar kimler?
İşte sağlık şehitlerimiz: Yeni Şafak ailesi olarak şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz
Kovid-19 ile mücadelenin ön saflarında bulunan sağlık çalışanları hayatlarını da ortaya koyuyor. Bugüne kadar 30 bin bin sağlık çalışanı enfekte oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı doktor, hemşire, teknisyen, ve şoförler dahil 70’i buldu. İkinci dalga endişesi yaşanırken tedbirlere uyarak hem kendimizi hem sağlık çalışanlarını koruyabiliriz.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, tedbirsizlikler yüzünden son günlerde yeniden pik yaptı. Sağlık çalışanları tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle mücadelede en ön sırada yer aldı ve en çok da onları vurdu. Son 8 günde 13 sağlık emekçisi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybetti. Doktorundan hemşiresine, teknisyeninden güvenlik görevlisine kadar sağlık ordusunun verdiği şehit sayısı 70’i aştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanı virüsle enfekte oldu. Bakanlık verilerine göre hayatını kaybeden hekim/hemşire ve sağlık çalışanı sayısı ise 52 olarak açıklandı.
TEDBİRSİZLİK ACIYI BÜYÜTTÜ
Ankara Tabip Odası ise sağlık kuruluşlarında şoför, teknisyen, güvenlik gibi geri hizmetlerde bulunup da korona yüzünden hayatını kaybedenlerle birlikte bu sayının 70’i aştığını iddia etti. Bu bilançonun ağırlaşmasında son dönemde tedbirsizlikler nedeniyle artan vaka sayıları etkili oldu.
Ülkemizde ilk Kovid-19 vakası 10 Mart tarihinde görülürken, virüse bağlı olarak hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Dilek Tahtalı oldu. İstanbul’da bir özel hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan Dilek Tahtalı, 26 Mart’ta hayatını kaybetti. Ailesinin tek çocuğu olan Tahtalı’nın cenazesi Amasya’da toprağa verildi.
HOCALARIN HOCASINA VEDA
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (Çapa) Dahiliye Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu da koronavirüsle mücedele şehit verilen isimlerden birisi oldu. Türkiye’deki ilk Kovid-19 hastasını muayene eden Taşçıoğlu, hastaları tarafından çok sevilen bir hekim olmanın yanısıra, öğrencileri için duayen bir eğitimciydi. Dahiliye alanında yaptığı çalışmalarla tıp dünyasına önemli katkılar sundu. Taşçıoğlu’nun ismi Okmeydanı’ndaki şehir hastanesine verildi.
Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Oral (68), koronavirüs nedeniyle tedavi altına alındığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Bir süre yoğunbakım servisinde tedavi gördükten sonra yaşamını yitiren Oral’ın virüsü bir hastasından kaptığı iddia edildi.
İSMİ HASTANEYE VERİLDİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pataloji Ana Bilim Dalı’ndan emekli Prof. Dr. Feriha Öz sağlık ordusunun bir diğer acı kaybı oldu. 1976’da profesör unvanını alıp yüzlerce talebe yetiştiren 87 yaşındaki Öz’ün ismi Sancaktepe’de inşa edilen hastaneye verildi.
Evladına doyamadı
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Hemşire Dilek Akçabelen, 34 haftalık hamile iken koronavirüse yakalandı. 11 Nisan’da hastaneye kaldırılan Akçabelen’in durumu ağırlaşınca bebeği sezeryanle alındı. 1 Haziran’da yaşamını yitiren 30 yaşındaki Dilek Akçabelen, evladı Tunç’a doyamadı.
Koronavirüs, doktor ve hemşirelerin yanısıra genel hizmetlerin sorunsuz ilerlemesi için canla başla mücadele eden sağlık emekçilerini de yaşamdan kopardı. İstanbul Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel yoğunbakımda çalışan sağlık memuru Hasan Ecevit, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 44 yaşındaki Ecevit’in babası Mehmet Ecevit’in de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Gönüllü olarak göreve yazılmıştı
Katıldığı bir programdan sonra koronavirüs belirtileri göstermeye başlayan Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Cevdet Çitoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 67 yaşındaki Çitoğlu’nun, hastalığa yakalanmadan 1 hafta önce 19 Nisan’da Kovid-19 salgınında gönüllü görev almak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurduğu ortaya çıktı. Yaşı itibariyle risk grubunda olan Çitoğlu’nun, yaptığı başvuru büyük takdir topladı.
Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Dahiliye Uzmanı Muhammed Şamaa da koronavirüse yenik düştü. Çalışmak için Katar’a giden Şamaa annesinin isteği üzerine Türkiye’ye geldi. Yaklaşık 2 yıl önce İstanbul’daki Göçmen Sağlığı Merkezi’nde göreve başlayan Şamaa, enfekte olduktan 15 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kardeş doktorları korona ayırdı
İzmir’de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Muharrem İdiz’den (59) sonra, kendisi gibi doktor olan kardeşi Nuri İdiz (54) de hayatını kaybetti. Ateş ve nefes darlığı şikayetiyle 1 Nisan günü Kovid-19 testi pozitif çıkan Nuri İdiz tedavi altına alınmıştı. İdiz hastanede tedavi edildikten iki gün sonra abisi Muharrem İdiz yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan ve durumu kötüleşen Nuri İdiz ise 6 Nisan’da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Vasiyeti yürek yaktı
İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı da Kovid-19’a yenik düştü. Virüs nedeniyle annesini, babasını ve kardeşini de kaybeden Kalaycı’nın bir doktor arkadaşı aracılığıyla son mesajı: “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?” oldu.
İLKLERİN HOCASINI DA KAYBETTİK
Üroloji camiasında saygın bir yere sahip olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü. 1983 yılında İstanbul’da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık eden Tellaoğlu’nu tezi de Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen prostat biyopsisiydi. Uzmanlık yaptığı yıllarda Tellaoğlu, Çapa’da Üroloji Bölümü’nü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde yerini aldı.
YOKSULLARIN DOKTORUYDU
Hayatını sağlığa adayan ve ‘yoksul doktoru’ olarak bilinen Prof. Dr. Murat Dilmener 3 Mayıs tarihinde aramızdan ayrıldı. 1941’de Süryani bir ailenin çocuğu olarak Mardin’de dünyaya gelen Dilmener, Kovid- 19 nedeniyle 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye’nin önemli tıp profesörlerinden olan ve binlerce öğrenci yetiştiren Dilmener’in ismi Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi’nde yaşatılacak.