İşte sağlık şehitlerimiz: Yeni Şafak ailesi olarak şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, tedbirsizlikler yüzünden son günlerde yeniden pik yaptı. Sağlık çalışanları tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle mücadelede en ön sırada yer aldı ve en çok da onları vurdu. Son 8 günde 13 sağlık emekçisi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybetti. Doktorundan hemşiresine, teknisyeninden güvenlik görevlisine kadar sağlık ordusunun verdiği şehit sayısı 70’i aştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanı virüsle enfekte oldu. Bakanlık verilerine göre hayatını kaybeden hekim/hemşire ve sağlık çalışanı sayısı ise 52 olarak açıklandı.

Sağlık şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

TEDBİRSİZLİK ACIYI BÜYÜTTÜ

Ankara Tabip Odası ise sağlık kuruluşlarında şoför, teknisyen, güvenlik gibi geri hizmetlerde bulunup da korona yüzünden hayatını kaybedenlerle birlikte bu sayının 70’i aştığını iddia etti. Bu bilançonun ağırlaşmasında son dönemde tedbirsizlikler nedeniyle artan vaka sayıları etkili oldu.

OYNAT 01:14 Bakan Koca duyurdu: Vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege bölgesinde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Şanlıurfa'da yüzde 59, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık' dedi. BiP'te paylaş

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İLK ACI İSTANBUL’DA

Dilek Tahtalı

Ülkemizde ilk Kovid-19 vakası 10 Mart tarihinde görülürken, virüse bağlı olarak hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Dilek Tahtalı oldu. İstanbul’da bir özel hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan Dilek Tahtalı, 26 Mart’ta hayatını kaybetti. Ailesinin tek çocuğu olan Tahtalı’nın cenazesi Amasya’da toprağa verildi.

KORONAVİRÜS Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarının seyri: Avrupa’dan gelen bir kişi 6 kişiye bulaştırdı

HOCALARIN HOCASINA VEDA

Cemil Taşçıoğlu

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (Çapa) Dahiliye Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu da koronavirüsle mücedele şehit verilen isimlerden birisi oldu. Türkiye’deki ilk Kovid-19 hastasını muayene eden Taşçıoğlu, hastaları tarafından çok sevilen bir hekim olmanın yanısıra, öğrencileri için duayen bir eğitimciydi. Dahiliye alanında yaptığı çalışmalarla tıp dünyasına önemli katkılar sundu. Taşçıoğlu’nun ismi Okmeydanı’ndaki şehir hastanesine verildi.

OYNAT 00:00 Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu: Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz... Türkiye'de yeni tip koronavirüs tanısı alan ilk hastayı tedavi eden hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hayatını kaybetti. Yoğun bakıma giderken öğrencilerine ''Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...' diyen Taşcıoğlu'nu sevgi ve minnetle anıyoruz.

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VİRÜSÜ HASTASINDAN KAPMIŞ

Mustafa Oral

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Oral (68), koronavirüs nedeniyle tedavi altına alındığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Bir süre yoğunbakım servisinde tedavi gördükten sonra yaşamını yitiren Oral’ın virüsü bir hastasından kaptığı iddia edildi.

İSMİ HASTANEYE VERİLDİ

Feriha Öz

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pataloji Ana Bilim Dalı’ndan emekli Prof. Dr. Feriha Öz sağlık ordusunun bir diğer acı kaybı oldu. 1976’da profesör unvanını alıp yüzlerce talebe yetiştiren 87 yaşındaki Öz’ün ismi Sancaktepe’de inşa edilen hastaneye verildi.

GÜNDEM Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle ölen Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı diledi

Evladına doyamadı

Dilek Akçabelen

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Hemşire Dilek Akçabelen, 34 haftalık hamile iken koronavirüse yakalandı. 11 Nisan’da hastaneye kaldırılan Akçabelen’in durumu ağırlaşınca bebeği sezeryanle alındı. 1 Haziran’da yaşamını yitiren 30 yaşındaki Dilek Akçabelen, evladı Tunç’a doyamadı.

OYNAT 00:26 Sağlık Bakanı Koca’dan hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir koronavirüs ile yaşam mücadelesi veren hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolu mesajda, “Dilek Akçabelen: Dilek Hemşire. 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. M. Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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DİRENDİLER AMA OLMADI

Hasan Ecevit

Koronavirüs, doktor ve hemşirelerin yanısıra genel hizmetlerin sorunsuz ilerlemesi için canla başla mücadele eden sağlık emekçilerini de yaşamdan kopardı. İstanbul Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel yoğunbakımda çalışan sağlık memuru Hasan Ecevit, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 44 yaşındaki Ecevit’in babası Mehmet Ecevit’in de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gönüllü olarak göreve yazılmıştı

Ahmet Cevdet Çitoğlu

Katıldığı bir programdan sonra koronavirüs belirtileri göstermeye başlayan Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Cevdet Çitoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 67 yaşındaki Çitoğlu’nun, hastalığa yakalanmadan 1 hafta önce 19 Nisan’da Kovid-19 salgınında gönüllü görev almak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurduğu ortaya çıktı. Yaşı itibariyle risk grubunda olan Çitoğlu’nun, yaptığı başvuru büyük takdir topladı.

FOTOĞRAF 11 Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan göz hastalıkları uzmanı Tıpta Uzmanlık Sınavı Eğitim Merkezi (TUSEM) kurucularından Opr. Dr. Ahmet Cevdet Çitoğlu, geçen 3 Nisan'da toplantı için gittiği İstanbul'da öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan testlerde Çitoğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Çitoğlu, daha sonra kalp damar cerrahı oğlu Görkem Çitoğlu'nun çalıştığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Çitoğlu, 19 Nisan'da hayatını kaybetti. Türkiye'nin dört bir yanında şubeleri olan ve tıp fakültesi öğrencilerini Tıpta Uzmanlık Sınavı'na hazırlayan TUSEM kurucularından Çitoğlu, memleketi Ankara'da toprağa verildi. Aynı zamanda Yalıkavak Deniz Arama Kurtarma Derneği Başkanı da olan ve herhangi bir kurumda çalışmayan Opr. Dr. Çitoğlu'nun, hastalığa yakalanmadan 1 hafta önce 28 Mart'ta CİMER'e, Covid-19 salgınında gönüllü olarak çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Çitoğlu, Sağlık Bakanlığı'na iletilmek üzere yaptığı başvurusunda, Göz hastalıkları uzmanıyım. Pandemi nedeniyle ihtiyaç halinde, bir hekim ve gönüllü olarak verilecek göreve gitmek istiyorum. Şu anda herhangi bir kuruma bağlı olarak çalışmıyorum. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde mesleğimizin sorumluluğu ve hipokrat yeminimize bağlılığımız nedeniyle böyle bir görevlendirme olduğunda 724 hizmette bulunmayı gönüllü olarak istiyorum. Müracaatımın dikkate alınarak, ihtiyaç halinde tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim ifadelerini kullandı. 67 yaşında ve risk grubunda olmasına rağmen salgınla mücadelede görev almak isteyen doktorun davranışı, çevresinde büyük takdir toplarken, gönüllü görev almak istediği salgın yüzünden de yaşamını yitirmesi duygulandırdı. Ahmet Cevdet Çitoğlu'nun kardeşi ve TUSEM'in kurucularından eczacı Mustafa Çitoğlu, CİMER başvurusunu ağabeyinin ölümünden sonra öğrendiklerini söyledi. Ağabeyinin, kendisine engel olabilecekleri düşüncesiyle ailesinden CİMER başvurusunu sakladığını anlatan Mustafa Çitoğlu, Ölümünden sonra öğrendik, bizi çok da duygulandıran bir şey oldu bu. Müracaat etmiş, belki bir gün ona da görev gelirdi; ama kısmet olmadı. O hastalıktan dolayı onu kaybettik. İmmün sistemine güvenen bir insandı, altında yatan bir hastalık da yoktu; ama maalesef hiç belli olmuyor. Çok hızlı ilerledi akciğerlerinde, kurtaramadık. 28 Mart'ta başvurusu var CİMER'e Sağlık Bakanlığı'na iletilmek üzere, ama rahatsızlığı hastaneye yatışı da 3 Nisan gecesi, yani arada 1 haftalık bir süreç var, 1 hafta sonra yardım etmek istediği insanların kapıldığı hastalık onu aldı götürdü bizden maalesef. Yani yaşı, konumu itibarıyla çok gerekli olmasa dahi öyle bir yüreği vardı. O da eğitiminde destek olduğu hekimlerle birlikte ön saflarda savaşmak istemiş; ama maalesef ömrü vefa etmedi diye konuştu. Mustafa Çitoğlu, ağabeyinin yardımsever birisi olduğunu belirterek, 'Bana bir şey olmaz, ben sarımsak soğan çok kullanırım, immün sistemim iyidir benim, korona bana bir şey yapmaz' gibi söylemleri var. İlaç bile kullanmazdı, başı ağrısa aspirin dahi içmeyecek şekilde kendisini korurdu. İlaçların yan etkileri olduğunu söylerdi; ama işte bu süreçte maalesef faydası olmadı bütün bunların, biz hiçbir hastalığını bilmiyoruz dedi. Mustafa Çitoğlu, 88 yaşındaki annesi Hayriye Çitoğlu'nun televizyonda izlediği koronavirüs haberlerinden etkilenerek bir şiir yazdığını ve sonrasında en büyük korkusu evlat acısıyla yüzleşmek zorunda kaldığını söyledi. Mustafa Çitoğlu, binlerce doktorun TUS'u kazanmasına vesile olan ve yardımseverliğiyle tanınan ağabeyinin 6 yıl önce Bodrum'a yerleştiğini ve orada Suriyeli göçmenlere yardım etmek amacıyla Denizlerde Arama Kurtarma Derneği'ni kurduğunu da belirtti. Mustafa Çitoğlu, Geriatri ile ilgili Ege'de bir büyük kuruluş kurmak, hastanesi içinde olan bir kompleks yapmak için bir arazi araştırması içindeydi. Çok uğraştı, projeler, fizibilite çalışmaları yaptırdı; ama maalesef onları gerçekleştiremeden vefat etmiş oldu. En büyük hayali oydu ifadelerini kullandı. Koronavirüsten ölen doktor, salgında gönüllü görev istemiş: Suriyeli göçmenlere yardım için dernek kurdu Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybederek Ankara'da toprağa verilen Opr. Dr. Ahmet Cevdet Çitoğlu'nun (67), hastalığa yakalanmadan 1 hafta önce Covid-19 salgınında gönüllü görev almak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurduğu ortaya çıktı. Çitoğlu'nun kardeşi Mustafa Çitoğlu, "1 hafta sonra yardım etmek istediği insanların kapıldığı hastalık onu aldı götürdü bizden maalesef" dedi.

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Savaş değil virüs öldürdü

Muhammed Şamaa

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Dahiliye Uzmanı Muhammed Şamaa da koronavirüse yenik düştü. Çalışmak için Katar’a giden Şamaa annesinin isteği üzerine Türkiye’ye geldi. Yaklaşık 2 yıl önce İstanbul’daki Göçmen Sağlığı Merkezi’nde göreve başlayan Şamaa, enfekte olduktan 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

KORONAVİRÜS 400 Suriyeli doktor göreve hazır: Koronavirüsle mücadeleye katkı sağlayacaklar





Kardeş doktorları korona ayırdı

Muharrem İdiz

İzmir’de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Muharrem İdiz’den (59) sonra, kendisi gibi doktor olan kardeşi Nuri İdiz (54) de hayatını kaybetti. Ateş ve nefes darlığı şikayetiyle 1 Nisan günü Kovid-19 testi pozitif çıkan Nuri İdiz tedavi altına alınmıştı. İdiz hastanede tedavi edildikten iki gün sonra abisi Muharrem İdiz yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan ve durumu kötüleşen Nuri İdiz ise 6 Nisan’da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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KORONAVİRÜS İzmir'de koronavirüsü yenen genç doktoru mesai arkadaşları alkışlarla taburcu etti

Vasiyeti yürek yaktı

Yavuz Kalaycı

İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı da Kovid-19’a yenik düştü. Virüs nedeniyle annesini, babasını ve kardeşini de kaybeden Kalaycı’nın bir doktor arkadaşı aracılığıyla son mesajı: “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?” oldu.

KORONAVİRÜS Kızlarıma sahip çıkarsınız değil mi? Koronavirüsten ölen Doktor Yavuz Kalaycı’nın vasiyeti

İLKLERİN HOCASINI DA KAYBETTİK

Sedat Tellaloğlu

Üroloji camiasında saygın bir yere sahip olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü. 1983 yılında İstanbul’da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık eden Tellaoğlu’nu tezi de Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen prostat biyopsisiydi. Uzmanlık yaptığı yıllarda Tellaoğlu, Çapa’da Üroloji Bölümü’nü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde yerini aldı.

KORONAVİRÜS Tıp dünyasının acı kaybı: Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüse yenik düştü

YOKSULLARIN DOKTORUYDU