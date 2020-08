Koronavirüs taşıyan kişiyle temas eden her kişinin test yaptırması gerekir mi? Her temaslıya test yapılması gerekli mi? Vakadan çok temaslıların takibine mesai harcanıyor Salgının başından beri vaka ve temaslı takibi yapan filyasyon ekipleri, vatandaşın artık koruyucu önlemlere dikkat etmemesi nedeniyle pozitif vakadan çok, temaslıların takibi ile mesai harcıyor. Her temaslıya test yapılmasının gereksiz olduğunu söyleyen Dr. Fatih Kırklar, “Önce semptom göstermesi gerekiyor, yoksa test negatif çıkar ve bu yalancı bir rahatlık sağlar” dedi.

Haber Merkezi 27 Ağustos 2020, 00:26 Yeni Şafak