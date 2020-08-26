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İzmir’de sokak düğünleri yasaklandı mı? İzmir haberleri

İzmir'de sokak düğünlerine yasak

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, sokak düğünlerinin kesinlikle yapılmaması, ihtiyaç halinde, mevcutsa ve uygunsa kaymakamlıktan izin alınarak düğün amaçlı okul bahçelerinin kullanılması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi İHA
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İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Yapılan toplantıda, İzmir sınırları içerisinde yapılacak olan düğün, nişan, nikah, kına gecesi, gelin alma, sünnet düğünlerinde ve mevlit organizasyonlarında alınacak önlemler konusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca kararlar alındı.

En dikkat çeken karar ise sokak düğünlerinin kesinlikle yapılmaması; ihtiyaç halinde, mevcutsa ve uygunsa kaymakamlıktan izin alınarak düğün amaçlı okul bahçelerinin kullanılması kararı oldu.

  • Organizasyon öncesinde yapılması gerekenler konusunda da, Covid-19 nedeni ile bütün misafirlerin maskeleri ile gelmesine ve nikâh/ düğün boyunca maske kullanılmasına, tesis girişlerinde ateş ölçümü yapılmasına ve ateşi 38 dereceden yüksek olanlar ile semptom gösterenlerin salona alınamamasına, tören süresince ve giriş çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmasına, birinci derece akrabalar (anne, baba, dede, büyükanne) dışında 65 yaş üzeri kişilerin tesise alınmamasına (teyze, hala, amca, dayı, kuzenler birinci derece akraba sayılmayacak) karar verildi.

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  • Kararda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

    "Akşam düğünlerinin 20.00-22.30, gündüz düğünlerinin 13.30-16.00 saatlerinde yapılmasına, 65 yaş üzeri olup organizasyona katılabileceği belirtilen kişilerin, yalnızca söz konusu organizasyon için olmak üzere saat 20.00-22.30 arası yapılacak düğünlere katılabilmesine ve saat kısıtlamasından muaf olmalarına karar verilmiştir. Organizasyonun yapıldığı tesise/alana girişte davetli tüm katılımcıların adları, adresleri ve iletişim bilgilerinin, organizasyonda tesis kullanılıyorsa tesis işleticisi tarafından, organizasyon sahibine ait özel ya da genel bir alanda yapılıyorsa organizasyonu yapan tarafından kaydedilmesi ve en az 14 gün saklanması, yine tesis işleticisi tarafından organizasyonda çalışan personelin de kayıt altına alınması kararlaştırılmıştır."

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İzmir Valiliğinin sitesinde yer alan kararlar madde madde belirtilirken, “Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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