Bakan Koca duyurdu: Son 24 saatte 1 milyon 171 bin doz aşı yapıldı

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 24’e kadar 1 Milyon 171 Bin 305 doz aşı uygulandı. Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!" ifadelerini kullandı.

Saat 24’e kadar 1 Milyon 171 Bin 305 doz aşı uygulandı.

Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 2, 2021

Toplam doz 52 milyona dayandı

Sağlık Bakanlığının sitesinde yer alan "Türkiye'nin Aşı Tablosu" haritasına göre, toplam yapılan aşı sayısı 51 milyon 924 bin 820'i buldu.

Birinci doz uygulanan kişi sayısı 35 milyon 618 bin 529, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise, 15 milyon 468 bin 811 oldu.

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Büyükşehirlerde son durum

İstanbul'da 9 milyon 494 bin 234, Ankara'da 4 milyon 281 bin 41 ve İzmir'de 3 milyon 468 bin 423 doz aşı uygulandı.

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