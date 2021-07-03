Koronavirüs Bakan Koca duyurdu Son 24 saatte 1 milyon 171 bin doz aşı yapıldı
TÜRKİYE

Bakan Koca duyurdu: Son 24 saatte 1 milyon 171 bin doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını açıkladı. Böylece vatandaşlara uygulanan toplam aşı dozu miktarı 51 milyon 924 bin 820 oldu.

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Son dakika haberi: ​Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Son 24 saatte 1 milyon 171 bin doz aşı yapıldı
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Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 24’e kadar 1 Milyon 171 Bin 305 doz aşı uygulandı. Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!" ifadelerini kullandı.

Toplam doz 52 milyona dayandı

Sağlık Bakanlığının sitesinde yer alan "Türkiye'nin Aşı Tablosu" haritasına göre, toplam yapılan aşı sayısı 51 milyon 924 bin 820'i buldu.

Birinci doz uygulanan kişi sayısı 35 milyon 618 bin 529, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise, 15 milyon 468 bin 811 oldu.

Büyükşehirlerde son durum

İstanbul'da 9 milyon 494 bin 234, Ankara'da 4 milyon 281 bin 41 ve İzmir'de 3 milyon 468 bin 423 doz aşı uygulandı.

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