Koronavirüs Türkiyenin 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayıları düşmeye devam ediyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayıları düşmeye devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 20 Haziran koronavirüs tablosu yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı öncesi açıklanan son tabloda vaka sayıları 5 bin seviyesine geriledi. İşte 20 Haziran koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 20 Haziran koronavirüs günlük vaka ve ölü sayısı açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.

20 haziran koronavirüs tablosu.
20 haziran koronavirüs tablosu.

Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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