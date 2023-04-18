Bayrama kısa bir zaman kala öğrenciler bayram ikramiyesi ödemesi ile ilgili son durumu merak ediyor. Emekliler için 2023 yılında bayram ikramiyesi 2000 TL olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesinde gençlere yönelik müjdeleri peş peşe sıraladı. Geçtiğimiz günlerde bu müjdeler arasında öğrencilere bayram harçlığı çalışmaları olduğu öğrenilmişti. Peki, üniversite, ortaokul ve ilköğretim bayram ikramiyesi verilecek mi, ne kadar kaç TL ödenecek?