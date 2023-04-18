Kurab Bayramı
Ramazan Bayramı için hazırlıklarına başlayan müslümanlar, Kurban Bayramı'nın da hangi ay başlayacağı ve hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Kurban bayramı ne zaman?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, 9 GÜN MÜ?
Bu yıl Kurban Bayramı’nın 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak kutlanacak. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi