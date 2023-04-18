|
Reklam
Reklam
Özgün

Kurban Bayramı 2023 ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Ramazan Ayı sona ererken Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere geldiğine ilişkin aramalar yapmaya başladı. İslam alemi için büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı’nda İslam’ın 5 şartından birisi olan kurban kesme ibadeti yerine getirilir. Peki, 2023 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

15:46 . 18/04/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak

Kurab Bayramı

Ramazan Bayramı için hazırlıklarına başlayan müslümanlar, Kurban Bayramı'nın da hangi ay başlayacağı ve hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Kurban bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, 9 GÜN MÜ?

Bu yıl Kurban Bayramı’nın 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak kutlanacak. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi



#kurban bayramı
#2023 kurban bayramı
#bayram tarihi
#kurban bayramı tarihi
قبل٪ s
15 Temmuz
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
Ramazan
Seçim
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.