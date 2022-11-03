Özgün Uzmanı lösemi hastalığının en sık görülen belirtilerini açıkladı
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Uzmanı lösemi hastalığının en sık görülen belirtilerini açıkladı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, löseminin sık görülen belirtilerini açıkladı. Korkmaz, löseminin çocukluk çağında en sık görülen kanser türü olduğunu ifade ederek, “Löseminin belirtileri arasında kansızlık, enfeksiyonlara yatkınlık, sık sık hastalanma, yüksek ateş, burun kanaması, diş eti kanamaları, cilt altı kanaması kesik oluştuğunda kanamanın güçlükle durdurulması ve iştahsızlık en sık belirtilerdir” dedi. Halk arasında bir diğer adıyla kan kanseri olarak da bilinen lösemi hastalığı belirtilerine dair bilgiler haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lösemi hastalığı belirtileri neler? Lösemi nasıl anlaşılır, nasıl teşhis edilir?
Lösemi belirtileri

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz lösemi hastalığının en sık görülen belirtilerini açıkladı.

LÖSEMİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Korkmaz, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Korkmaz, lösemilerin normalde farklı tiplerde kan hücrelerine dönüşecek olan hücrelerden köken alan kanserler olduğunu kaydetti. Korkmaz, “Çocukluk çağında en sık görülen kanser türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Löseminin, çoğu çocukta belirti vermeden önce, erken teşhisi için yaygın olarak kullanımı önerilen bir kan tetkiki veya diğer tarama testleri bulunmamaktadır. Çocuğun doktora gitmesini sağlayacak belirtilere yol açtığından çocukluk çağı lösemilerine sıklıkla tanı konabilmektedir. Lösemileri erken saptamanın en iyi yolu, söz konusu hastalığın belirtilerini gözden kaçırmamaktır. Lösemi riskinin yüksek olduğu bilinen çocuklarda birçok hekim durumu yakından takip ederek düzenli tıbbi kontrolleri sürdürmekte ve şüphe uyandıran hallerde, ilave başka testler önermektedir. Benzer durumlar diğer kanser türleri için kemoterapi ve radyasyon tedavisi alan, organ nakli yapılan veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar alan çocuklar için de geçerlidir. Löseminin belirtileri şu şekilde sıralanabilir, kansızlık enfeksiyonlara yatkınlık, sık sık hastalanma, yüksek ateş, çeşitli kanamalar burun kanaması, diş eti kanamaları, cilt altı kanaması gibi, ciltte sık sık çürük oluşumu, kesik oluştuğunda kanamanın güçlükle durdurulması; iştahsızlık, kilo kaybı dalak veya karaciğerde büyüme; lenf düğümlerinde şişlikler halsizlik, solukluk, çabuk yorulma, çarpıntı; kemik ve eklemlerde ağrılar, şişlik ve hareket kısıtlığı. Yukarıda sayılan belirtilerden birçoğunun lösemi dışı herhangi başka bir sebepten de kaynaklanabileceği ve aslında bu ihtimalin daha yüksek olduğu unutulmamalıdır” dedi.

LÖSEMİ NEDİR?

Lösemi hastalığı, vücudu savunmakla görevli olan beyaz kan hücrelerinin (akyuvarların) alt türü olan lenfosit hücrelerinin işlevlerinin bozulmasıyla karakterize bir hastalıktır. Bu durum genellikle kemik iliğinde ortaya çıkar. Vücutta meydana gelen çeşitli reaksiyonlar sonucunda kemik iliğinde yer alan hücrelerin gelişimi duraklar, çoğalma hızı kontrolsüz hale gelir ve bu durum zaman içerisinde diğer organlara da yayılır.

Löseminin asıl etkisini anlayabilmek için öncelikle kemik iliğinin ne işe yaradığını anlamak gerekmektedir. Kemik iliği vücut içerisinde bulunan kan hücrelerinin yani lenfosit, beyaz kan hücreleri ve trombositlerin üretildiği süngerimsi bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla, bu süngerimsi yapıda üretilen kan hücreleri direkt olarak kanın içerisine karışırlar ve vücudun sağlıklı bir şekilde işlemesi için hayati bir öneme sahiptirler.

Ayrıca kemik iliği tarafından üretilen beyaz kan hücreleri vücuttaki bağışıklık sisteminin en önemli yapı taşlarından birisidir. Söz konusu beyaz kan hücreleri (alyuvarlar) aracılığıyla vücut dışarıdan gelebilecek olan bakteri, virüs, mantar ya da parazit gibi zararlı mikroorganizmalara karşı korunur ve yapısı bozuk olan hücrelerin ortadan kaldırılması sağlanır.

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