Galatasaray'ın yeni transferi Mauro İcardi kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Dünya

ABD'den tehdit gibi açıklama: Cezasız kalmayacak

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün, Rusya'nın binlerce Ukraynalıyı zorla ülkenin doğusuna, orta ve batı bölgelerine götürdüğüne ilişkin açıklamasının ardından ABD yönetimi konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Twitter hesabından, "Başkan Putin ve Kremlin'in bu sistematik ihlalleri cezasız kalmayacak. Bu vahşetlerin faillerinden hesap soruyoruz. ABD ve ortaklarımız sessiz kalmayacak. Ukrayna ve vatandaşları adaleti hak ediyor." paylaşımında bulundu.