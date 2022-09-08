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Galatasaray'ın yeni transferi Mauro İcardi kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Mauro İcardi transferinde mutlu sona ulaştı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Mauro İcardi'yi transfer etti. Galatasaray'ın kiralık transferi konusunda Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığı Mauro Icardi, İstanbul'a geldi. Transferin ardından Mauro İcardi hakkında detaylı bilgiler merak kazandı. Mauro İcardi kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mauro Icardi Galatasarayda mı? Mauro İcardi kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Mauro İcardi biyografisi

Futbolda profesyonel kariyerine küçük yaşlarda adım atan Mauro Icardi, Galatasaray'a transfer olmasının ardından sporseverler tarafından merak konusu oldu. Mauro İcardi kimdir, kaç yaşında, nereli?

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ MAURO İCARDİ KİMDİR?

Tam adıyla Mauro Emanuel Icardi Rivero, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğdu. 29 yaşındaki ve 1,81 cm boyundaki futbolcu 2014 yılında Wanda Nara ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi isminde 2 çocuğu vardır.

MAURO ICARDI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine Vecindario altyapısında başlayan Icardi, 2008 yılında Barcelona U16 takımına geldi.

Burada U18 ve U19'da oynamasının ardından 2011 yılında Sampdoria U19'un yolunu tuttu.

Aynı yıl içinde Sampdoria A Takımı ile sözleşme imzaladı.

Gösterdiği performansla dikkat çeken Icardi, 2013 yılında 13 milyon euro bonservisle Inter'e transfer oldu.

Burada 6 yıl forma giyen Mauro Icardi, performansını sürekli yukarı taşıdı.

2019 yılında kiralık olarak PSG'ye gelen yıldız oyuncunun 1 sene sonra 50 milyon euro'ya bonservisi alındı.

MAURO ICARDİ GEÇEN SEZON KAÇ GOL ATTI, MEVKİSİ NE?

Geçtiğimiz sezon süre aldığı 30 maçta yalnızca 5 gol kaydeden forvet oyuncusu Mauro Icardi, PSG formasıyla toplamda 92 maça çıkarken, bu müsabakalarda toplam 38 gol ve 10 asist üretti.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFER OYUNCULARI

Fernando Muslera (36)

Victor Nelsson (23)

Mathias Ross (21)

Christian Luyindama (28)

Patrick van Aanholt (32)

Leo Dubois (27)

Sacha Boey (22)

Sergio Oliveira (30)

Lucas Torreira (26)

Midtsjö (29)

Yusuf Demir (21)

Milot Rashica (26)

Juan Mata (34)

Haris Seferovic (30)

Gomis (37)

Dries Mertens (35)

Icardi (29)

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