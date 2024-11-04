Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 olarak belirlendi. 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti. Yeniden değerleme oranını belli olmasıyla birlikte 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ücreti ne netleşmiş oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2025 harç ve cezalar yüzde 43,93 olarak artış olacak. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? 2025 MTV ücreti.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE ZAM GELDİ Mİ?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de 2025 yılı için ciddi bir artış gösterecek. 2024 yılı için en düşük MTV tutarı 3.359 TL iken, 2025 yılında bu tutarın 4.834 TL’ye çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı MTV’de değişiklik yetkisini kullanmazsa, değeri 260 bin lirayı aşmayan 1-3 yaş arasında 1300 cm3 altındaki araçların vergisi 499 lira ile 5 bin 804 lira arasında değişecek. Bu kategoride en bir sıfır aracın vergisi 5 bin 804 lira olacak.