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Nüfus müdürlükleri bugün de AYT ve YDT için açık olacak!

YKS'nin ilk oturumu TYT dün tamamlandı. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, bugün saat 10.15'te başlayacak ve sınav süresi ise 180 dakikadır. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak. YKS sınavı boyunca il ve ilçe nüfus müdürlükleri de açık olacak. İşte nüfus müdürlüğü adresleri.

08:54 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Açık olan nüfus müdürlükleri hangileri?

Açık olan nüfus müdürlükleri hangileri?

YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak. YKS'nin ilk oturumu olan TYT 17 Haziran saat 10.15'te başladı ve sınav 165 dakika sürdü. Bugün ise üniversite sınavının ikinci ve üçüncü oturumları yapılıyor. YKS sınavı kapsamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çalışma saatlerini güncelledi. Nüfus müdürlükleri saat kaça kadar açık?

Nüfus müdürlükleri bugün açık mı?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, seçim dolayısıyla oy kullanacak vatandaşların T.C. kimlik kartı talepleri için yarın ve pazar günü nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

ÖSYM'den konuyla ilgili olarak gelen açıklama şu şekilde: 18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2023-YKS) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 18 Haziran 2023 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.

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YKS TYT soru ve cevap anahtarı sınava katılım sağlayacak adayların takibinde. İyi bir üniversite hayali kuran milyonlarca genç cumartesi günü TYT sınavına girdi. Adaylar yarın ise AYT ve YDT sınavında ter dökecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamındaki üniversite sınavı 3 oturum şeklinde uygulanacak. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve sınavda adaylara 165 dakika süre verildi. YKS sınavı tamamlanır tamamlanmaz TYT sorularını ve cevaplarını haberimizden PDF olarak bilgisayarınıza, telefon ya da tabletinize indirerek doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Peki, ÖSYM 2023 YKS soru ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak? 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS çıkmış soruları sorgulama ekranı.

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38 dakika önce
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