Açık olan nüfus müdürlükleri hangileri?
YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak. YKS'nin ilk oturumu olan TYT 17 Haziran saat 10.15'te başladı ve sınav 165 dakika sürdü. Bugün ise üniversite sınavının ikinci ve üçüncü oturumları yapılıyor. YKS sınavı kapsamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çalışma saatlerini güncelledi. Nüfus müdürlükleri saat kaça kadar açık?
Nüfus müdürlükleri bugün açık mı?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, seçim dolayısıyla oy kullanacak vatandaşların T.C. kimlik kartı talepleri için yarın ve pazar günü nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.
ÖSYM'den konuyla ilgili olarak gelen açıklama şu şekilde: 18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2023-YKS) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 18 Haziran 2023 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.