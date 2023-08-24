"Pabucu dama atılmak" deyimi ilk kez Osmanlı zamanında kurulan esnaf loncasında kullanılmıştır. Günümüzde de "papucu dama atılmak" deyimi sıklıkla kullanılıyor. Peki, papucu dama atılmak ne demektir? İşte detaylar...

PAPUCU DAMA ATILMAK NE DEMEK?

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PABUCU DAMA ATILMAK KELİMESİ NE DEMEK? PABUCU DAMA ATILMAK KELİMESİ TDK ANLAMI

Pabucu dama atılmak kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK’ye göre pabucu dama atılmak kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- kendinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek

PABUCU DAMA ATILMAK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- pabucuna kum dolmak

- pabucuna taş kaçmak

- pabucunu dama atmak

- pabucunu eline vermek

- pabucunu ters giydirmek

- pabuç bırakmamak

- pabuç eskitmek (veya paralamak)

- pabuç kadar dili olmak

- pabuçlarını çevirmek

- pabuç pahalı

PAPUCU DAMA ATILMAK DEYİMİNİN HİKAYESİ NEREDEN GELİYOR?

Osmanlı devrinde esnaf teşkilatı, ahilik geleneğinin uzantısı olarak belli bir nizam içerisinde ve fevkalede sağlıklı işlemiştir. Her esnaf teşekkülünün bir kethüdası bulunur ve kethüda o meslek dalının inceliklerini, kanunlarını, yönetim biçimini iyi bilir, esnafın çalışma düzeni ve dürüstlüğünü denetlermiş. Esnaf ile kethüda arasında yiğitbaşı denilen, bilirkişi konumunda bir esnaf temsilcisi bulunur, sanatında hile yapanlar olursa yiğitbaşı tarafından tespit edilerek kethüdaya bildirilir ve gerekli ceza işlemleri başlatılırmış. Bu, bir nevi şimdiki tse kontrollüğü demektir.

Herkesin meslek ahlakı ilkeleriyle çalıştığı o dönemlerde bir zanaatkarın yaptığı işte ihmal veya hileye sapması nadir görülen hadiselerdendir. Çabucak bozulan, yırtılan veya çürüyen mallarda bir hile aranır, bulunursa kethüdaya şikayetle ilgilisinin cezalandırılması istenirmiş.

Takdir edilir ki ayakkabı imalatı bu tür şikayetlere açık bir meslektir. Kısa sürede eskiyen ayakkabının kullanım hatası mı, yoksa üretim hatası mı olduğu sık sık tartışma ve şikayet konusu edilmeye başladığı devirlerde, çürük çarık yapılan, çabuk sökülen yahut delinen ayakkabılar dolayısıyla kethüda sık sık çarıkçılar yiğitbaşısını çağırıp tahkikat yaptırır olmuş. Eğer bir imalat hilesi söz konusu ise ilgili usta çağrılır, esnafın ileri gelenleri, yiğitbaşı ve diğer meslek temsilcileri huzurunda kethüda tarafından tekdir edilir, aldığı ücretin müşteriye iadesi sağlanır, dava konusu olan ayakkabı da kullanılmamak için dama atılırmış.

Bir esnafın yaptığı ayakkabının dama atılması o usta için en büyük ayıp olup meslekteki şeref ve itibarını sıfırlar ve müşterisinin azalmasına yol açarmış. Bu uygulama bütün esnaf teşkilatı için bir genelleme niteliğinde olup birisi hakkında "pabucu dama atıldı" denilmesi artık o meslekten ekmek yemesinin zor olduğuna işaret sayılır, esnafın bu titizlik ile iş görmesi temin edilirmiş.

Bu uygulamanın ahi evran'dan kalma olduğu, daha o zamanlarda da hatalı malzeme üreten zanaatkarın, ahi şeyhi tarafından meclisten çıkarılıp pabucunun tekke damına atıldığı ve evine yalın ayak gönderildiğine dair rivayetler de vardır.







