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Atı alan Üsküdar'ı geçti ne demek, anlamı, örnekleri, cümlede kullanımı

"Atı alan Üsküdar'ı geçti" deyiminin TDK sözlük anlamı nedir? Kalıplaşmış söz öbekleri olarak da bilinen deyimler kendilerine özgü anlamlar taşır. "Atı alan Üsküdar'ı geçti" deyimin anlamı nedir, allem ve kallem kelimesi anlamlarına haberin detayından ulaşabilirsiniz.

10:50 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Deyim anlamı

Deyim anlamı

"Atı alan Üsküdar'ı geçti" deyimi Türkçe'de yaygın olarak kullanılan deyimlerden birisidir. İşte TDK'ya göre "Atı alan Üsküdar'ı geçti" deyiminin anlamı ve cümlede kullanışı...

ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ DEYİMİNİN ANLAMI

"Fırsat kaçtı, artık yapılacak şey kalmadı" anlamında kullanılır. Atı alan Üsküdar’ı geçti deyimi, yapılması gereken şeylerin zamanında yapılmadığı ve bu sebeple de fırsatların kaçtığı anlamına gelmektedir.

ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ DEYİMİ TDK ANLAMI

Fırsatın kaçırılıp artık yapılacak bir şeyin kalmadığını anlatan bir söz.

ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ DEYİMİN CÜMLEDE KULLANIMI

"Sen daha dur, atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti."

"Sen evlenme teklif edeceksin ama kızın sözü verilmiş. Anlayacağın atı alan Üsküdar'ı geçti yani."



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19 dakika önce
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Atı alan Üsküdar'ı geçti ne demek, anlamı, örnekleri, cümlede kullanımı