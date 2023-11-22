Pabucu Dama Atılmak ne demek? Pabucu Dama Atılmak kelimesi nasıl yazılır? Ne anlama geldiğini bilmediğimiz birçok atasözü ve deyimi günümüzde de kullanmaya devam ediyoruz. O deyimlerden biri de Pabucu dama atılmak. Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan 'pabucu dama atılmak' deyimi yayın olarak kullanılmaktadır. Pabucu Dama Atılmak kelimesinin TDK sözlük anlamı ne demektir? Pabucu Dama Atılmak kelimesi ile ilgili arattırılan sıkça sorulan sorulara haberin detayından ulaşabilirsiniz.