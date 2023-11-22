Pastözire
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PASTÖRİZE KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?
Çeşitli gıda malzemeleri için televizyonlar, web siteleri veya farklı radyo kanallarında yaygın olarak pastörize kelimesi kullanılmaktadır. Kalıplaşmış olan pastörize kelimesinin anlamı bilinse de gerçek ve tam anlamı çoğu kişi tarafından bilinmemektedir.
PASTÖRİZE KELİMESİNİN TDK'YA GÖRE ANLAMI
TDK sözlük sitesine göre pastörize kelimesinin tam anlamı şu şekildedir;
- Pastörizasyon yoluyla 75 °C’ye kadar ısıtılıp birdenbire soğutulması yoluyla, içindeki mikropları öldürülmüş olan (süt, bira, meyve suyu vb.).