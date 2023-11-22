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Pastörize ne demek? TDK pastörize kelimesinin anlamı

Markete süt almak için gittiğinizde süt paketlerinin üzerinden sıklıkla gördüğümüz pastörize kelimesinin anlamı, kökeni merak edilir. Pastörize kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Peki, pastörize kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre pastörize kelimesinin anlamı haberimizde.

14:33 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Pastözire

Pastözire

Pastörize kelimesi anlamı nedir, kelimesi nasıl yazılır? Pastörize kelimesinin TDK sözlük anlamı ne demektir? Pastörize kelimesi ile ilgili arattırılan sıkça sorulan sorulara haberin detayından ulaşabilirsiniz.

PASTÖRİZE KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Çeşitli gıda malzemeleri için televizyonlar, web siteleri veya farklı radyo kanallarında yaygın olarak pastörize kelimesi kullanılmaktadır. Kalıplaşmış olan pastörize kelimesinin anlamı bilinse de gerçek ve tam anlamı çoğu kişi tarafından bilinmemektedir.

PASTÖRİZE KELİMESİNİN TDK'YA GÖRE ANLAMI

TDK sözlük sitesine göre pastörize kelimesinin tam anlamı şu şekildedir;

- Pastörizasyon yoluyla 75 °C’ye kadar ısıtılıp birdenbire soğutulması yoluyla, içindeki mikropları öldürülmüş olan (süt, bira, meyve suyu vb.).



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