İftar vermek için yarışıyorlar

Köyde yemek vermek isteyenler çok fazla olduğu için ikişer, üçer kişi birlikte iftar vermeye başladı.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hasbek köyünde vatandaşlar 4 yıldır oruçlarını tek sofrada açıyor. Toplu iftarın 4 yıldır devam ettiği 135 haneli köyde, her gün bir aile köy halkına iftar veriyor. Aynı zamanda yemeklerin de hazırlandığı köy konağında kurulan iftar sofrasında buluşan köy halkı, birlik ve beraberliğini pekiştirip Ramazan’ın coşkusunu birlikte yaşıyor.

BÜTÜN KÖY BİR SOFRADA TOPLANIYOR

Köy halkı, Ramazan boyunca cami hoparlöründen iftar yemeğine davet ediliyor. Vatandaşlar akşama doğru köy konağında toplanıp sohbet ederek, iftar vaktini bekliyor ve sonra hep birlikte iftar ediyor. İftarın masraflarını ise genellikle gurbette yaşayan köylüler üstleniyor. Köy sakinlerine iftar vermek için birbirleriyle yarışan hayırseverlerin pek çoğu şimdiden gelecek yıl için muhtardan gün talep ediyor.

BU SENE VEREMEYENLER SENEYE KALDI

Gelenek haline gelen iftarlarını anlatan Köy muhtarı Mesut Duru, her gün bir ailenin bütün köy halkına iftar yemeği verdiğini, köyde kimsenin evinde ocağını yakmadığını söyledi. Duru, şunları anlattı: “İftarların masraflarını da Ankara’dan İstanbul’dan köylülerimiz 1-2 kişi bir olup karşılıyor. Yemek vermek isteyenler çok fazla olduğu için ikişer, üçer kişinin birlikte vermesini düşündük. Bu sene iftar veremeyenler inşallah seneye verecek.”

30 kişi sırada

Ankara’dan gelip köylülerine iftar yemeği veren Hanife Güneri (50) de “Köydekilere kimse sıra bırakmıyor, gurbettekiler daha fazla ısrarcı oluyor. Yemek vermek isteyip veremeyen 30 kişi dışarıda kaldı, biz erken davrandık. İnşallah bunun devamı gelir. Biz gurbette olduğumuz için köylümüze kendimiz hizmet edelim istedik, yemekleri yengem, ablam ve ben yapıyoruz” diye konuştu.