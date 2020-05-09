Ramazan Ravzada Osmanlı mührü
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2020
RAMAZAN HABERLERİ

Ravza'da Osmanlı mührü

Mescid-i Nebevi'nin içindeki Hazreti Muhammed'in Ravza-i Mutahhara'sında, Osmanlı Cihan Devleti'nin 14. Padişahı Sultan 1. Ahmed tarafından yaptırılan ve üzerinde o güne kadar tahta çıkan 14 padişahın isminin yer aldığı kitabe varlığını koruyor.

Haber Merkezi AA
Ravza-i Mutahhara'da Osmanlı mührü.
Ravza-i Mutahhara'da Osmanlı mührü.

Osmanlı Cihan Devleti'nin İslam'a ve Hazreti Muhammed'e bağlılığının nişanesi olarak, Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin içindeki Hazreti Muhammed'in Ravza-i Mutahhara'sında, 14. Padişah Sultan 1. Ahmed tarafından yaptırılan ve üzerinde o güne kadar tahta çıkan 14 padişahın isminin yer aldığı kitabe, çok dikkati çekmeden varlığını koruyor.

Yedikıta Tarih ve Kültür dergisinde Mescid-i Nebevi’de pek bilinmeyen bir kitabe ele alındı.
'Peygamber aşığı bir sultanın hatırasıdır'

Araştırmacı Yazar Fatih Karaboğa’nın kaleme aldığı, "Huzurdaki Sultan" başlığıyla sunulan makalede, Sultan 1. Ahmed'in Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’ye gönderdiği hediyelerle ilgili dikkati çeken bilgilere yer veriliyor.

"Peygamber Efendimiz sallalahu aleyhi vesellemi selamladığımız Müvacehe-i Şerife denilen mukaddes mekan, Kadem-i Şerif’in (Peygamber Efendimizin ayak izi) resmini kavuğunda taşıyacak derecede Peygamber aşığı bir sultanın hatırasıdır” denilen makalede, şu bilgiler yer alıyor:

  • "Dini hassasiyetlere son derece riayet etmesiyle meşhur Sultan Birinci Ahmed Han, İstanbul’da o güne kadar görülmemiş güzellikte bir cami yaptırır. İnşaat başladığında genç sultan henüz 20 yaşındadır. O gün bugündür İstanbul silûetinin ayrılmaz parçası olan, Tarihi Yarımada’daki Sultanahmet Camisi’nin açılışı (1617) münasebetiyle Sultan Birinci Ahmed, Medine-i Münevvere ve Mekke-i Mükerreme’ye hatıra hediyeler takdim etmek ister."

Sultan isimlerinin yazıldığı "sır kitabe"

Genç Sultan Ravza-ı Mutahhara’daki altın şebekeyi yaptırırken, Tevbe Kapısı’nın (Hacet Kapısı) üstüne gümüş levha üzerine bugün pek bilinmeyen bir kitabe yazdırdı. Kitabe, devrin meşhur hattatlarından Diyarbakırlı Seyyid Kasım Gubârî tarafından sülüs hatla yazılarak, büyük bir itina ile hafifçe kabartma tekniğiyle bezendi. Kitabenin yer aldığı gümüş levha toplam 33 adet gümüş çiviyle yerine monte edildi. Kitabe, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren o tarihe kadar, baba oğul silsilesiyle tahta çıkan 14 sultanın isminin yer aldığı 9 satırdan oluşuyor.

Kitabede şunlar yazıyor:

"Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla. Kullarıma haber ver, şüphe yok ki ben, bağışlayıcıyım, Fazlasıyla esirgeyiciyim. (Hicr, 49) "Ey Peygamber! Şüphe yok ki, biz seni bir şahit ve bir müjdeci ve bir korkutucu olarak göndermişizdir. Ve Allah'ın izniyle bir davet edici ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Ve müminleri müjdele, muhakkak ki, onlar için elbette Allah tarafından pek büyük ihsan vardır." (Ahzab, 45-47)

Ey Rahman ve Rahim olan Allah’ım. Bu şerefli Peygamberin senin yanındaki makamı ve itibarı hürmetine, senin yüce Peygamberinin dininin emirlerine boyun eğen, itaat eden kulun; Sultan Osman oğlu Sultan Orhan oğlu Sultan Murad oğlu Sultan Bayezid oğlu Sultan Mehmed oğlu Sultan Murad oğlu Sultan Mehmed oğlu Sultan Bayezid oğlu Sultan Selim oğlu Sultan Süleyman oğlu Sultan Selim oğlu Sultan Murad oğlu Sultan Mehmed oğlu Sultan Ahmed’i mağfiret eyle. Allah ona büyük nusret versin, ona apaçık fütuhat nasip etsin. Bu halis gümüşten bir levhadır ki tarihi bana ilham olundu: Sultan Ahmed’in bu levhası halis bir sevgiyle hediye olunmuştur."

Kalp hastası oruç tutabilir mi?
RAMAZAN
Kalp hastası oruç tutabilir mi?

Endonezya'da hizmet
RAMAZAN
Endonezya'da hizmet

Şehzadeler şehrinde Ramazan
RAMAZAN
Şehzadeler şehrinde Ramazan

Abone Ol Google News
Rehavete kapılanlara net uyarı

Rehavete kapılanlara net uyarı

​Bilim Kurulu Üyesi Tezer: İkinci dalga, üçüncü dalga bile olabilir.
Artık sıcak yuvaları var

Artık sıcak yuvaları var

"​Cumhurbaşkanımız bilse böyle koyar mı bizi" demişti...
Köprüye yeni sistem kuruldu

Köprüye yeni sistem kuruldu

​Yol 3 şeride düşüyor, her geçen aracı 'TAK' sayacak.
Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

​Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi.
Gelen veri<br>dehşete düşürdü

Gelen veri
dehşete düşürdü

​Kalp krizi ve kanser ölümleri, koronavirüsten önde gidiyor.
#Geceyebir<br>ErdoğanSelamı

#Geceyebir
ErdoğanSelamı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalmadı ''Aleyküm selam'' dedi.

Altun'dan muhalefete:<br>Gayri millisiniz!

Altun'dan muhalefete:
Gayri millisiniz!

​Terör örgütlerinden medet umup, düşmanlarımızla işbirliği yapıyorlar.

Sosyal<br>mesafe on santim!

Sosyal
mesafe on santim!

​Sokaklar salgın öncesindeki dönemi aratmayan görüntülere sahne oldu.
Bu karar<br>emsal olmasın

Bu karar
emsal olmasın

​Ankara'da FETÖ'yü sevindiren karar.
Şov yok<br>icraat var

Şov yok
icraat var

​AK Parti belediyeleri iki milyon aileye destekte bulundu.
Camiler<br>mahzun kaldı

Camiler
mahzun kaldı

​Asırlara meydan okuyan camilerde sessizlik hakim.
Turizmci<br>sezona hazır

Turizmci
sezona hazır

​Teos Village Hotel'de açık büfe kaldırıldı, şezlonglar ayrıldı.
Bin nükleer<br>başlık üretelim

Bin nükleer
başlık üretelim

Salgın geriliminde Çin'den soğuk mesaj.
Türkiye<br>SİHA'da süper güç

Türkiye
SİHA'da süper güç

​Danimarka basınından TSK'ya SİHA'lar konusunda büyük övgü.
Virüsün bitişiyle<br>tatil patlayacak

Virüsün bitişiyle
tatil patlayacak

​Koronavirüs sonrası her on kişiden sekizi kendini tatile şartlamış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.