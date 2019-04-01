Yerel Seçim 2019
Seçim Konya Seçim 2019 - Konya Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Konya Seçim 2019 - Konya Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Konya 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Konya ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Konya Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Konya Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya seçim sonuçları.
Konya seçim sonuçları.

Konya Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Konya ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Konya seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Konya ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Konya ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Konya 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Konya Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Akşehir Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Beyşehir Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Bozkır Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Cihanbeyli Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Çumra Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Doğanhisar Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Ereğli Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Hadim Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Ilgın Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Kadınhanı Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Karapınar Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Kulu Genel Seçim Sonuçları 2018

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Konya Sarayönü Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Seydişehir Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Yunak Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Akören Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Altınekin Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Derebucak Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Hüyük Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Karatay Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Meram Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Selçuklu Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Taşkent Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Ahırlı Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Çeltik Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Derbent Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Emirgazi Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Güneysınır Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Halkapınar Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Tuzlukçu Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Yalıhüyük Genel Seçim Sonuçları 2018

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KONYA

Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık yedinci şehri. 31 ilçeden oluşur. Konya İl Nüfusu: 2.205.609'dur. (2018) Trafik plaka numarası 42'dir. 1875'te kurulan Konya Belediyesi, 1987'de çıkarılan 3399 sayılı yasa gereğince "büyükşehir" statüsüne kavuşmuş olup 1989'dan beri belediye hizmetleri bu statüye göre yürütülmektedir. 2014'te 6360 sayılı kanun ile büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırları oldu.

Ekonomik açıdan Türkiye'nin gelişmiş kentlerinden biri olan Konya doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük, 2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Şehir Anadolu Selçukluları’nın ve Karamanoğulları’nın başkentliğini yapmıştır.Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerindendir. Anadolu Kaplanları'ndandır. Şehrin futbol takımı Atiker Konyaspor'dur. Yöresel yemekleri Etliekmek,Bamya Çorbası, Mevlana böreği, Fırınkebabı dır. Konya’nın simgeleri arasında Mevlana Müzesi (Kubbe-i Hadrâ), çift başlı kartaldır.

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