Konya Seçim 2019 - Konya Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Konya Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Konya ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Konya seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Konya ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Konya ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Konya 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Konya Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Akşehir Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Beyşehir Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Bozkır Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Cihanbeyli Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Çumra Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Doğanhisar Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Ereğli Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Hadim Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Ilgın Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Kadınhanı Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Karapınar Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Kulu Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Sarayönü Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Seydişehir Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Yunak Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Akören Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Altınekin Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Derebucak Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Hüyük Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Karatay Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Meram Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Selçuklu Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Taşkent Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Ahırlı Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Çeltik Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Derbent Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Emirgazi Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Güneysınır Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Halkapınar Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Tuzlukçu Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya Yalıhüyük Genel Seçim Sonuçları 2018
KONYA
Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık yedinci şehri. 31 ilçeden oluşur. Konya İl Nüfusu: 2.205.609'dur. (2018) Trafik plaka numarası 42'dir. 1875'te kurulan Konya Belediyesi, 1987'de çıkarılan 3399 sayılı yasa gereğince "büyükşehir" statüsüne kavuşmuş olup 1989'dan beri belediye hizmetleri bu statüye göre yürütülmektedir. 2014'te 6360 sayılı kanun ile büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırları oldu.
Ekonomik açıdan Türkiye'nin gelişmiş kentlerinden biri olan Konya doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük, 2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Şehir Anadolu Selçukluları’nın ve Karamanoğulları’nın başkentliğini yapmıştır.Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerindendir. Anadolu Kaplanları'ndandır. Şehrin futbol takımı Atiker Konyaspor'dur. Yöresel yemekleri Etliekmek,Bamya Çorbası, Mevlana böreği, Fırınkebabı dır. Konya’nın simgeleri arasında Mevlana Müzesi (Kubbe-i Hadrâ), çift başlı kartaldır.