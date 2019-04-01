Ordu Seçim 2019 - Ordu Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Ordu Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Ordu ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Ordu seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Ordu ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Ordu ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Ordu 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Akkuş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Aybastı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Fatsa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Gölköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Korgan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Kumru Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Mesudiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Perşembe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Ulubey Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Ünye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Gülyalı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Gürgentepe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Çamaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Çatalpınar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Çaybaşı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu İkizce Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Kabadüz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Kabataş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Altınordu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019