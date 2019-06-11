PKK’dan İmamoğlu’na tam destek

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından sözde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, HDP’lilerin CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini ifade ederek, “HDP, AKP-MHP ittifakına kaybettirme tutumunu sürdüreceğini vurgulamıştır. Demokrasi güçleriyle birlikte hareket edeceğini söylemiştir. Bugün demokrasi güçleri kime karşıdır; AKP-MHP ittifakına karşıdır. Bu yönüyle de AKP-MHP ittifakının adayı Binali Yıldırım’a kaybettirmek için çalışmaktadırlar. Sevinçle, istekle sandığa gidip 31 Mart’taki tutum ortaya konmalıdır” ifadelerini kullandı.

HDP OLMASA, CHP BİR HİÇTİ

Terörist Khebat Andok ise HDP'nin desteği olmadan CHP-İP ittifakının hiçbir yerde kazanamayacağını söyledi. Andok, “AKP’nin gitmesini isteyenler de İstanbul’a çok önem verip çalışmalıdır. Seçime sanki bir tek İmamoğlu ve Yıldırım giriyor. Zaten CHP sadece kendi oyları ile Türkiye’de hiç bir yeri doğru düzgün alamaz. Yoksa CHP ve İYİ Parti oyları ile hangi belediyeyi kazanacaklardı?” dedi.

İSTANBUL ÜZERİNDEN AK PARTİ’Yİ ÇÖKERTELİM

Andok, “Erdoğan ve Bahçeli’den herkesin kurtulması lazım. Seçimi kaybederlerse AKP-MHP ittifakı çökecek. Yine AKP’nin içinden Davutoğlu öncülüğünde yüz de yüz yeni bir oluşum çıkacaktır. Kısacası İstanbul giderse AKP de gider herkesin bunu çok iyi bilmesi lazım. Sandıklara mutlaka gidilmelidir. Muhalefet bu fırsatı kaçırmamalı” dedi. Andok, “Eğer Türkiye toplumu bir daha böyle bir fırsat yakalarsa 10 Gezi yapar. Bu yüzden İstanbul seçimi en az 31 Mart kadar önemlidir” diye konuştu.