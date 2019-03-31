Yerel Seçim 2019
Seçim Seçim 2019 Aydın Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI
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Seçim 2019! Aydın Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 Aydın Seçim Sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019'da seçim sonuçlarında hangi partiler öne geçti Aydın ilinde partilerin oy oranları ve sandık sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları. Aydın Yerel seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aydın seçim sonuçları
Aydın seçim sonuçları

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Aydın ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Aydın seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Aydın ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Aydın ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Aydın yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Aydın Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Bozdoğan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Çine Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Germencik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Karacasu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Koçarlı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Kuşadası Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Kuyucak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Nazilli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Söke Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Sultanhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Aydın Yenipazar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Buharkent Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın İncirliova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Karpuzlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Köşk Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Didim Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Efeler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

AYDIN

Aydın, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirminci şehri. 2018 itibarıyla 1.097.746 nüfusa sahiptir.

İlin yüzölçümü 8.116 km2'dir. İlde km2'ye 132 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe:452 kişi ile Efeler'dir) Aydın Valiliğinin denizden yüksekliği: 92 m.'dir.

2016 yılında TÜİK verilerine göre 17 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 670 mahalle bulunmaktadır

Ege Bölgesi'nde yer alan, turizm ve tarım açısından en gelişmiş illerdendir. Ege Denizi'ne kıyısı vardır. Didim ve Kuşadası Türkiye'nin iki önemli turizm merkeziyle turizm potansiyeli yüksek bir ildir. Plaka kodu 09'dur. Aydın, Türkiye'nin ilk demiryolu kurulan şehridir. Aydın'da çok sayıda tarihî eser bulunur. Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli, Türkiye Otoyolları üzerindeki en uzun ikinci tüneli burada bulunmaktadır. Nüfus bakımından Ege Bölgesi'nin İzmir ve Manisa'dan sonraki 3. büyük ilidir. İlde 17 ilçe bulunur.

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