Seçim 2019 | Manisa Yunusemre Yerel Seçim  Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Manisa Yunusemre ilçesinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Manisa Yunusemre seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Manisa Yunusemre ilçesinde seçim sonuçları belli olmaya başladı. Tüm seçmenlerin merak ettiği Manisa Yunusemre ilçesinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Manisa Yunusemre canlı yerel seçim sonuçları sayfamız!

Manisa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Manisa Akhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Manisa Alaşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Manisa Demirci Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Manisa Gördes Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Manisa Kırkağaç Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Manisa Kula Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Manisa Salihli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Manisa Sarıgöl Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Manisa Saruhanlı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Manisa Selendi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Manisa Soma Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Manisa Turgutlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Manisa Ahmetli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Manisa Gölmarmara Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Manisa Köprübaşı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Manisa şehzadeler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Manisa Yunusemre Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

MANİSA

Manisa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on dördüncü şehri. 2018 TÜİK verilerine göre 1.429.643 kişi Manisa'da yaşamaktadır.

Anadolu Yarımadası'nın batısında, Ege Bölgesi'nin ortasında yer alır. Doğudan Uşak ve Kütahya, Güneyden Aydın ve Denizli, Kuzeyden Balıkesir ve Batıdan İzmir ile komşudur. 27°08’ ve 29°05’ doğu boylamları ile 38°04’ ve 39°58’ kuzey enlemleri arasında yer alır.

17 ilçesi bulunur. Toplam nüfus bakımından İzmir'den sonra Ege Bölgesinin 2. büyük ilidir. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile büyükşehir olmuştur. "Şehzadeler Şehri" olarak da adlandırılan yerleşim, mesir macunu, sultaniye üzümü ve Manisa Tarzanı ile tanınır. Antik çağda "Magnesia", Roma İmparatorluğu döneminde tam ismiyle "Magnesia ad Sipylum" olarak anılmıştır. Şehir, Spil Dağının eteklerinde kurulmuştur. Gediz Nehrinin büyük bir bölümü il sınırları içerisinden geçmektedir.