Yerel Seçim 2019
Seçim Tekirdağ Seçim 2019 - Tekirdağ Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
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Tekirdağ Seçim 2019 - Tekirdağ Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Tekirdağ 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Tekirdağ ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Tekirdağ Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Tekirdağ yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tekirdağ seçim sonuçları.
Tekirdağ seçim sonuçları.

Tekirdağ Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Tekirdağ ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Tekirdağ seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Tekirdağ ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Tekirdağ ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Tekirdağ 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tekirdağ Çerkezköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tekirdağ Çorlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tekirdağ Hayrabolu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tekirdağ Malkara Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tekirdağ Muratlı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tekirdağ Saray / Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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TEKİRDAĞ

TÜİK verilerine göre, Tekirdağ'ın nüfusu 1.029.927'dir.

Tekirdağ, Bizans döneminde Bisanthe (Βισανθη) ve sonraları Rodosto (Ρωδοστο) adıyla anılmıştır. Kenti ele geçiren Türkler, şehre önceleri Rodosçuk, 18. yüzyıldan itibaren de Tekfur Dağı demeye başlamışlardır. Tekfur Ermeniceden alıntı bir sözcük olup Osmanlı Türkçesinde Hıristiyan hükümdarlara verilen bir sandır. Aslı tagovar, anlamı ise taç taşıyandır. Cumhuriyetin ilanından sonra tekfur sözcüğü atılarak yerine sesçe benzeşen tekir getirilmiştir.

Eski yaygın tarihi kabul, Tekirdağ'ı bir Yunan kolonisi olarak kurulduğunu kabul eder. Sisam Adasından gelen kolonicilerin ilk olarak kurduğu şehir "Bisanthe" adıyla bilinir. Bu ad ile bizans kelimesi arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. Bu isim kent, Trak kökenli Odris Krallığı yönetimi altına girdiğinde de kullanılmıştır. Bu görüşü kabul edenler Roma İmparatorluğu döneminde şehrin "Rhaedestus" olarak yeniden adlandırıldığını öne sürer. Fakat Bisanthe şehrinin, Tekirdağ merkezde değil, merkeze bağlı Barbaros beldesinde olduğunu savunan yeni görüşler de vardır. Pliny adıyla da bilinen Romalı tarihçi Gaius Plinius Secundus, Bisanthe şehrinden ve bu şehirden ayrı "Resisto" adında başka bir şehirden söz eder. Bu doğrultuda Bisanthe ismini değil de Resisto/Resisthon adı Tekirdağ'ın bilinen ilk ismi olarak kabul edilebilinir.

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Önceleri Roma kökenli Rhaedestos ismi ile anılan şehir, Doğu Roma İmparatorluğu dönemine denk gelen Ortaçağ boyunca bu isimde gelen "Rodosto" adı ile bilinir. Osmanlılarda şehri ilk aldıklarında yine bu ismimden türetilmiş "Rodosçuk" ismini kullanır. Ama daha sonra şehir "Tekfurdağı" ismi ile anılmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ise kentin güneybatısında yer alan Tekir Dağı vesilesiyle şehrin adı "Tekirdağ" olarak resmileştirilmiştir.

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