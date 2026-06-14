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ABD'ye alınmayan Somalili hakem Omar Artan'a büyük müjde

ABD'ye alınmayan Somalili hakem Omar Artan'a büyük müjde

17:2314/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
AA
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ABD’ye girmesine izin verilmeyen hakem Omar Artan 2026 UEFA Süper Kupası'nı da yönetecek.
ABD’ye girmesine izin verilmeyen hakem Omar Artan 2026 UEFA Süper Kupası'nı da yönetecek.

ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'a turnuva ücretinin tam olarak ödeneceği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası'nda görev yapamayacak olmasına rağmen Artan'ın turnuva kapsamında hak ettiği ücretin tamamını almasını kararlaştırdı.

Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere ABD'ye giden Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda ABD göçmenlik yetkililerince yaklaşık 11 saat sorgulandıktan sonra ülkeye girişine izin verilmemişti.

ABD'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulan Artan, uzun süren sorgulamanın ardından ülkeye alınmamış ve İstanbul üzerinden Somali'ye dönmüştü.

ABD'li yetkililer, Somalili hakemin ülkeye girişine izin verilmemesine gerekçe olarak "terör örgütü üyeleri olduğu düşünülen kişilerle bağlantı" iddiasını göstermişti.

Artan ise hakkındaki iddiaları reddederek gerekli tüm belgeler ve geçerli vizeye sahip olduğunu açıklamıştı.

FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere seçilen ilk Somalili hakem olan Artan, ülkesine dönüşünde yaptığı açıklamada, bir sonraki Dünya Kupası'nda görev yapma hedefini sürdürdüğünü ifade etmişti.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025 yılında "Afrika'nın en iyi hakemi" seçilen 34 yaşındaki Artan, aynı yıl Afrika Şampiyonlar Ligi finali ile FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da görev almıştı.



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