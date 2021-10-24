Beşiktaş'ta kilit görev Batshuayi'ye

Süper Lig’de yarın sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi galibiyeti getirecek formülü buldu. Sarı-kırmızılı takımı analiz eden siyah-beyazlı teknik heyetin, takımdan karşılaşma boyunca pres yaparak rakibin geçiş oyununa izin vermemeleri gerektiğinin üzerinde durdukları ifade edildi.

Pas yolları kapatılacak

Presle rakibi bozacak olan siyahbeyazlı takımın böylece rakibin hem oyun kurmasını engellemeyi hem de pas yollarını kapatmayı planladıkları kaydedildi. Özellikle ileri uçta yer alan oyuncularla yapılan toplantılarda, top rakip kaleciden çıktığı anda boğucu bir baskı kurulmasının istendiği öğrenildi.

SPOR Kartal derbide frene basacak

Gözler Belçikalı'da

REKLAM

Beşiktaş’ta ileri uçta yer alan Michy Batshuayi’nin derbide özellikle ön plana çıkması bekleniyor. Rakip defanslara ve kalecilere yaptığı baskıyla dikkat çeken Belçikalı oyuncu, derbide de forvet hattındaki yetenekleri kadar rakibe yapacağı baskıyla da ön plana çıkacak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Michy Batshuayi (@mbatshuayi)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

Sahadaki beyin Pjanic

Beşiktaş’ın, Galatasaray derbisindeki en önemli kozlarından biri Boşnak yıldız Pijanic olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, 31 yaşındaki oyuncuya takımı yönlendirme görevi verdi. Deneyimli çalıştırıcı, Pjanic’ten oyunun iki yanına da ağırlığını koymasını istedi.