Kartal derbide frene basacak

Beşiktaş, pazartesi günü Vodafone Park’ta ağırlayacağı Galatasaray’a karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar geçen hafta ligde Başakşehir’e kaybettikten sonra hafta içinde de Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon’a yenilmişti. Oyuncularını moral olarak yukarıda tutmak isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, takımla sık sık konuşmalar yapıyor. Oyuncuların öz güvenini geri getirmeye çalışan başarılı çalıştırıcı, son iki maçı unutmalarını istiyor.

Öte yandan kurmayları ile birlikte Sporting Lizbon yenilgisi sonrası rakip analizi konusunda ciddi eleştiriler alan Yalçın’ın Galatasaray karşısında çok daha dikkatli ve kontrollü bir oyun oynatacağı öğrenildi.

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Sabırlı oyun

Beşiktaş, geçen sezondan bu yana oynadığı hücum futbolu ile dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıları geçen sene şampiyonluğa taşıyan bu oyun, bu sezon rakipler tarafından kolay çözülür hale geldi. Arka alanda büyük boşluklar veren siyah-beyazlılar, son haftalarda kalesinde çok gol görmeye başladı. Galatasaray’ın da bu durumdan faydalanmak isteyeceğini düşünen Sergen Yalçın, daha kontrollü bir oyun oynayarak tuzağa düşmek istemiyor. Rakip yarı alanda oynayan Batshuayi, Ghezzal ve Larin gibi isimlerin orta sahaya yakın kalmalarını ve kademe yapmalarını isteyen deneyimli hoca, sabırlı bir oyun oynayarak sonuca gitmeyi planlıyor.

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Salih Uçan formaya yakın

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisinde sahaya çıkacak kadro konusunda karar verilmek üzere. Avrupa’da yabancı oyuncu serbestliği nedeniyle rahat hareket eden siyah-beyazlılar, Süper Lig’de ise 3 yerliyi sahaya sürmek zorunda. Sergen Yalçın, kaleci Ersin ve sol bekte Rıdvan Yılmaz’ın dışında bir ismi daha kullanmak durumunda. Bu konuda Oğuzhan Özyakup’un performansından memnun olmayan teknik heyet, derbide Salih Uçan’ı sahaya sürmeyi planlıyor. Josef de Souza ve Pjanic’in yanında Salih’in forma giyeceği, küçük bir olasılık olsa da Necip Uysal’ın da sahaya çıkma ihtimalinin olduğu ifade edildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Salih Uçan (@salihucan48)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

Biletlere yoğun talep

Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletlerine yoğun talep olduğu öğrenildi. Dün satışa çıkartılan biletlerin büyük oranda tükendiği ifade edildi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, “Karşılaşmanın biletleri, 22 Ekim saat 11.00’de 2019-20 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlarımız için öncelikli olarak satışa sunulacaktır” denilirken genel satışta 1 kişinin en fazla 2 bilet alabileceği kaydedildi. Bilet fiyatları 175 TL ile bin 600 TL arasında değişiyor.



