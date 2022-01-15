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Beşiktaş'tan 16 maç sonra bir ilk

Bu sezon savunmadaki sıkıntılarıyla gündeme gelen Beşiktaş, 16 maç sonra gol yememe başarısı gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaştan 16 maç sonra bir ilk
Ligde 2 haftadır kazanamayan siyah-beyazlılar, 3 puan hasretini dindirdi.

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde puan ortalamasını yükseltti.

Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli'nin teknik direktörlüğünde 6 maça çıkan Beşiktaş; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 11 puan topladı.

Siyah-beyazlı takım, Önder Karaveli yönetimindeki 11 puanla 1,8 puan ortalaması yakaladı.

Önder Karaveli, Gaziantep FK maçında kenardan oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.
AA
Önder Karaveli, Gaziantep FK maçında kenardan oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

Sergen Yalçın döneminde 1,4 puan ortalaması vardı

Beşiktaş, görevinden istifa eden Sergen Yalçın yönetiminde 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 21 puan elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın döneminde topladığı 21 puanla 1,4 puan ortalamasında kaldı.

Ligde 16 maç sonra gol yemedi

Bu sezon savunmadaki sıkıntılarıyla gündeme gelen Beşiktaş, Karaveli yönetiminde ayrıca 16 maç sonra gol yememe başarısı gösterdi.

Ligin 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, sonraki 16 karşılaşmada gol yedi.

Beşiktaş, 21. haftadaki Gaziantep FK maçını ise gol yemeden tamamladı.

İç sahada iyi gidiyor

Beşiktaş, Karaveli'nin teknik direktörlüğünde iç sahada da başarılı bir grafik tutturdu.

Evinde Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) yenilen siyah-beyazlı ekip, Karaveli dönemindeki üç maçta Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi de 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay ile evinde oynadığı karşılaşmayı da 1-0 kazandı.

Sergen Yalçın dönemindeki 11 iç saha maçında 5 galibiyetle yüzde 45,4 galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, Karaveli ile 4 karşılaşmayı da kazanarak yüzde yüz başarıyla yoluna devam ediyor.

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