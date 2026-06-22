Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri başladı

14:4222/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Fenerbahçe'de kontroller başladı.
Fenerbahçe'de kontroller başladı.

Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezon hazırlıkları sağlık kontrolleriyle başladı. Teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular rutin testlerden geçerek sezon öncesi mesaiye start verdi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı. Bu kapsamda teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi. Sarı-lacivertli takımda sağlık kontrolleri yarın devam edecek.




#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Sağlık kontrolleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamuya Dev İstihdam! Bakanlıklar, Üniversiteler ve Hastaneler Sözleşmeli-Kadrolu Personel Alıyor: İşte Kariyer Kapısı Başvuru Ekranı!