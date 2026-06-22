Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri başladı

Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezon hazırlıkları sağlık kontrolleriyle başladı. Teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular rutin testlerden geçerek sezon öncesi mesaiye start verdi.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı. Bu kapsamda teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular sağlık kontrolünden geçti.
EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi. Sarı-lacivertli takımda sağlık kontrolleri yarın devam edecek.