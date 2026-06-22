Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ı şoke eden görüntü: Hemen harekete geçirdi

8 yıl sonra Fenerbahçe'nin başına dönen Aziz Yıldırım, ilk mesaisini tesislerde yaptı. Samandıra'da yeni bir düzen kurmayı hedefleyen deneyimli başkan, Topuk Yaylası'ndaki eksiklerin giderilmesi için harekete geçti.
Fenerbahçe'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, göreve gelir gelmez kulübün tesislerine yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Sarı-lacivertli kulüpte eski çalışma düzenini yeniden hayata geçirmek isteyen Yıldırım'ın ilk durağı Samandıra Can Bartu Tesisleri oldu.
Takımla daha yakın bir iletişim içerisinde olmayı hedefleyen deneyimli başkanın, tesislerde kendisi için özel bir çalışma odası oluşturduğu öğrenildi. Futbolcuların saha içindeki performanslarına odaklanabilmeleri adına yöneticilerin de tesislerde daha fazla vakit geçirmesini isteyen Yıldırım'ın bu konuda yeni bir düzen planladığı belirtildi.
Samandıra ziyaretinin ardından Topuk Yaylası Tesisleri'ne geçen Aziz Yıldırım, burada yapılan incelemelerde bazı eksikliklerle karşılaştı. Tesislerin mevcut durumundan memnun kalmadığı aktarılan başkanın, yakın çevresine sert eleştirilerde bulunduğu ifade edildi. Yıldırım, yakın çevresine "Ben size burayı böyle mi bıraktım!" diyerek tepkisini dile getirdi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Topuk Yaylası'nda bakım ve yenileme çalışmalarının hızlandırılması kararı alındı.