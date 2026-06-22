Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ı şoke eden görüntü: Hemen harekete geçirdi

Takımla daha yakın bir iletişim içerisinde olmayı hedefleyen deneyimli başkanın, tesislerde kendisi için özel bir çalışma odası oluşturduğu öğrenildi. Futbolcuların saha içindeki performanslarına odaklanabilmeleri adına yöneticilerin de tesislerde daha fazla vakit geçirmesini isteyen Yıldırım'ın bu konuda yeni bir düzen planladığı belirtildi.