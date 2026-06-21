Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den gönderileceği konuşuluyordu: İsmail Kartal izin vermedi

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, geleceği merak edilen oyuncu için kararını verdi. Tecrübeli çalıştırıcının, milli futbolcunun takımda kalmasını istediği belirtildi.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturmasının ardından kadro yapılanması da şekillenmeye başladı.
Sarı-lacivertli ekipte geleceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Cengiz Ünder'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Fotomaç'ın haberine göre, İsmail Kartal, Cengiz Ünder'in takımdan gönderilmesine sıcak bakmıyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren ve sözleşmesinin sona ermesiyle Fenerbahçe'ye dönen milli futbolcunun, yeni sezon kampında deneneceği belirtildi.
2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'de İsmail Kartal yönetiminde forma giyen deneyimli kanat oyuncusunun, yeni dönemde yeniden kendisini kanıtlamaya çalışacağı ifade edildi.
Takımda kalmak isteyen Cengiz Ünder'in, sezon öncesi kampında performansıyla teknik heyeti ikna etmeyi hedeflediği aktarıldı.
Haziran 2027'ye kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Samandıra'da bireysel antrenörü eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.
İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili nihai kararın sezon öncesi kampının ardından verilmesi bekleniyor.