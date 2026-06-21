İsmail Kartal raporunu yönetime sundu! 3 transfer istedi

Fenerbahçe'de yeniden göreve getirilen İsmail Kartal, transfer planlamasını yaptı. Tecrübeli teknik adam raporunu yönetime sunarken üç bölgeye transfer istedi.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirilirken transfer çalışmaları hız kazandı.
Vedat Muriqi'i renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın transfer talepleri ortaya çıktı.
Aziz Yıldırım yönetimine transfer raporunu sunan İsmail Kartal'ın öncelikli olarak 3 bölgeye transfer istediği aktarıldı. Sabah'a göre deneyimli çalıştırıcı sağ bek, sol bek ve sağ kanat takviyesi talep etti.
İsmail Kartal'ın 4-2-3-1 dizilişiyle devam etmesi beklenirken, yaklaşık 1 ay sonra oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında en uç noktada Muriqi'ye şans verileceği vurgulandı. Fenerbahçe'nin diğer forvet transferi için 2026 Dünya Kupası sonrası yeniden gaza basacağı kaydedildi.