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Spor

Fırtına fobisini yenemiyor

Ligde deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilen Trabzonspor, son 9 dış saha maçının 8'ini kaybetti. Tek galibiyet ise ligden çekilen Gaziantep FK karşısında hükmen alındı.

10:20 . 20/05/2023 суббота
Yeni Şafak
Trabzonspor'un dış sahadaki galibiyet hasreti bitmek bilmedi.

Trabzonspor'un dış sahadaki galibiyet hasreti bitmek bilmedi.

Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan ve sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, şampiyonluk umudunu koruyan rakibi karşısında deplasmandaki 25 yıllık galibiyet özlemini 26 maça çıkardı.


Ligde çıktığı son 7 deplasman maçını kaybeden bordo-mavililerin deplasmandaki mağlubiyet serisi de 8'e çıktı.


Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybederken, tek galibiyetini ise ligden çekilen Gaziantep FK'nın hükmen mağlup sayıldığı mücadelede aldı.







#Trabzonspor
#Süper Lig
#Nenad Bjelica
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