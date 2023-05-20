Fırtına fobisini yenemiyor

Trabzonspor'un dış sahadaki galibiyet hasreti bitmek bilmedi.
Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan ve sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, şampiyonluk umudunu koruyan rakibi karşısında deplasmandaki 25 yıllık galibiyet özlemini 26 maça çıkardı.
Ligde çıktığı son 7 deplasman maçını kaybeden bordo-mavililerin deplasmandaki mağlubiyet serisi de 8'e çıktı.
Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybederken, tek galibiyetini ise ligden çekilen Gaziantep FK'nın hükmen mağlup sayıldığı mücadelede aldı.