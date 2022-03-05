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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: "Bu kadroyu ben kurmadım"

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 kaybetti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Bu kadroyu ben yapmadım, bu kadro bana kalmış olan bir kadro" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Bu kadroyu ben kurmadım
Galatasaray maç fazlasıyla ligde 12. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 8. dakikada Ahmed Hassan ve 20. dakikada Amar Rahmanoivc'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, bu kadroyu kendisinin kurmadığını söyledi. Torrent'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İkinci yarı daha iyiydik"

"İlk 20 dakikada maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı daha dengeliydi. İkinci yarı daha iyi oynadık ama 19 dakika içinde iki gol yemek zor oluyor."

"Kazanmak için oynayacağız"

"Birçok maçı kazanacağız, bazı maçları da kaybedeceğiz. İşin gerçeği bu. Şu andan sonra da her maça kazanmak için çıkacağız."

  • "Kadroyu ben kurmadım"
  • "Bu kadroyu ben yapmadım, bu kadro bana kalmış olan bir kadro. Ben bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o."

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