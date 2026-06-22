Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'a Singo'dan kötü haber: Durumu ciddi

Galatasaray'a Singo'dan kötü haber: Durumu ciddi

10:3322/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Wilfried Singo
Wilfried Singo

Galatasaraylı Wilfried Singo'nun 2026 Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığın ardından son durumu netleşti. Fildişi Sahilli savunmacının arka adalesindeki problem nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fildişi Sahili'nin Almanya ile karşı karşıya geldiği mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Wilfried Singo, etkili performansıyla dikkat çekerken maçın ilerleyen dakikalarında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Taç çizgisi yakınlarında arka adalesinden problem yaşayan 25 yaşındaki futbolcu oyuna devam edemedi. Kenara geldikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan yıldız oyuncunun yaşadığı üzüntü kameralara yansıdı.

Ntv Spor'da yer alan habere göre, ilk kontrollerin ardından gelen haberler Galatasaray cephesinde moralleri bozdu. Yapılan değerlendirmelerde Singo'nun yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi.

Bu sezon üçüncü kez sakatlanan başarılı futbolcu, daha önce yaşadığı problemler nedeniyle toplam 94 gün formasından uzak kalırken, takımının 23 karşılaşmasında görev yapamamıştı.



#Wilfried Singo
#Sakatlık
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS görevli ücretleri 2026: Salon başkanı, bina sorumlusu ve gözetmen ücretleri yattı mı, ne kadar?