Galatasaray'a Singo'dan kötü haber: Durumu ciddi

Galatasaraylı Wilfried Singo'nun 2026 Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığın ardından son durumu netleşti. Fildişi Sahilli savunmacının arka adalesindeki problem nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fildişi Sahili'nin Almanya ile karşı karşıya geldiği mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Wilfried Singo, etkili performansıyla dikkat çekerken maçın ilerleyen dakikalarında talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Taç çizgisi yakınlarında arka adalesinden problem yaşayan 25 yaşındaki futbolcu oyuna devam edemedi. Kenara geldikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan yıldız oyuncunun yaşadığı üzüntü kameralara yansıdı.
Ntv Spor'da yer alan habere göre, ilk kontrollerin ardından gelen haberler Galatasaray cephesinde moralleri bozdu. Yapılan değerlendirmelerde Singo'nun yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi.
Bu sezon üçüncü kez sakatlanan başarılı futbolcu, daha önce yaşadığı problemler nedeniyle toplam 94 gün formasından uzak kalırken, takımının 23 karşılaşmasında görev yapamamıştı.