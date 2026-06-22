Galatasaray'a Singo'dan kötü haber: Durumu ciddi

Fildişi Sahili'nin Almanya ile karşı karşıya geldiği mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Wilfried Singo, etkili performansıyla dikkat çekerken maçın ilerleyen dakikalarında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Ntv Spor'da yer alan habere göre, ilk kontrollerin ardından gelen haberler Galatasaray cephesinde moralleri bozdu. Yapılan değerlendirmelerde Singo'nun yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi.