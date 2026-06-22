Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fernando Muslera'dan büyük hata: Dünya Kupası'nda Uruguay'ı yaktı

Fernando Muslera'dan büyük hata: Dünya Kupası'nda Uruguay'ı yaktı

09:5622/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Muslera'nın yediği gol anından bir kare.
Muslera'nın yediği gol anından bir kare.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından konuşan Fernando Muslera, yenen gollerdeki hataları değerlendirdi. Tecrübeli kaleci, özellikle ikinci golde geç kaldığını kabul ederek puan kaybının sorumluluğunu üstlendi.

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay, sürpriz ekip Yeşil Burun Adaları karşısında 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Mücadeleye ise Uruguay'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'nın yaptığı kritik hata damga vurdu.

Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada galibiyeti koruyamayan Güney Amerika temsilcisi, gruptaki ikinci maçında da puan kaybı yaşadı. Suudi Arabistan beraberliğinin ardından Yeşil Burun Adaları karşısında da sahadan bir puanla ayrılan Uruguay'da maç sonu en çok konuşulan isim Muslera oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki file bekçisi, alınan sonucun kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Çok çalıştığımız bir maçı kazanamadık. Baskı kurduk, pozisyonlar ürettik ancak rakibin bulduğu iki fırsat beraberliği getirdi. Önümüzde bir maç daha var ve kaderimiz hâlâ kendi elimizde" dedi.

'İkinci golde geç kaldım'

Yenen gollerdeki hataları da değerlendiren Muslera, özellikle ikinci golde sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul etti. İlk golde frikik sırasında barajın açıldığını ve bu nedenle reaksiyon süresini kaybettiğini ifade eden tecrübeli kaleci, ikinci gol için ise şu sözleri kullandı:

"Topun kötü uzaklaştırılmasının ardından açıyı kapatmaya çalıştım ancak geç kaldım. Rakibin de kalitesi vardı. Futbolda bu tür hatalar yaşanabiliyor."



#Fernando Muslera
#Uruguay
#Dünya Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS görevli ücretleri 2026: Salon başkanı, bina sorumlusu ve gözetmen ücretleri yattı mı, ne kadar?