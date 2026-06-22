Fernando Muslera'dan büyük hata: Dünya Kupası'nda Uruguay'ı yaktı

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay, sürpriz ekip Yeşil Burun Adaları karşısında 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Mücadeleye ise Uruguay'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'nın yaptığı kritik hata damga vurdu.

Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada galibiyeti koruyamayan Güney Amerika temsilcisi, gruptaki ikinci maçında da puan kaybı yaşadı. Suudi Arabistan beraberliğinin ardından Yeşil Burun Adaları karşısında da sahadan bir puanla ayrılan Uruguay'da maç sonu en çok konuşulan isim Muslera oldu.

⚽ Muslera'nın büyük hatası pahalıya patladı.



Helio Varela hatayı affetmedi ve maça beraberliği getirdi. 2-2 pic.twitter.com/uJ7auJUP75 — TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki file bekçisi, alınan sonucun kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Çok çalıştığımız bir maçı kazanamadık. Baskı kurduk, pozisyonlar ürettik ancak rakibin bulduğu iki fırsat beraberliği getirdi. Önümüzde bir maç daha var ve kaderimiz hâlâ kendi elimizde" dedi.

'İkinci golde geç kaldım'

Yenen gollerdeki hataları da değerlendiren Muslera, özellikle ikinci golde sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul etti. İlk golde frikik sırasında barajın açıldığını ve bu nedenle reaksiyon süresini kaybettiğini ifade eden tecrübeli kaleci, ikinci gol için ise şu sözleri kullandı:

"Topun kötü uzaklaştırılmasının ardından açıyı kapatmaya çalıştım ancak geç kaldım. Rakibin de kalitesi vardı. Futbolda bu tür hatalar yaşanabiliyor."







