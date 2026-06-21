İspanya ilk yarıda üç gol buldu





İspanya Suudi Arabistan maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu’nun ikinci haftasında Atlanta Stadı’nda oynandı. Karşılaşmayı 4-0 kazanan İspanya, puanını 4’e yükseltirken Suudi Arabistan 1 puanda kaldı.





Yeşil Burun Adaları ile oynadığı ilk grup maçından beraberlikle ayrılan İspanya, karşılaşmaya baskılı başladı. Suudi Arabistan ise Uruguay karşısında aldığı beraberliğin ardından gruptaki ikinci maçına çıktı.





İspanya, 10. dakikada Lamine Yamal’ın golüyle öne geçti. Alex Baena’nın sol kanattan arka direğe gönderdiği yerden pasta ceza alanında hareketlenen Yamal, kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.





Mikel Oyarzabal, 21. dakikada farkı ikiye çıkardı. Baena’nın kullandığı köşe vuruşunda Suudi Arabistan savunmasının uzaklaştıramadığı topu arka direkte önünde bulan Oyarzabal, skoru 2-0 yaptı.





İspanya, üç dakika sonra bir gol daha buldu. Pedro Porro’nun sağ kanattan yaptığı ortayı Marc Cucurella indirdi, Dani Olmo’nun kafayla aktardığı topu Oyarzabal tek vuruşla ağlara gönderdi.





Oyarzabal, 36. dakikada kaleci Muhammed Al Owais’in hatalı pasının ardından bir kez daha gole yaklaştı. İspanyol futbolcunun ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruş üst direkten auta çıktı.





Oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.