İspanya Suudi Arabistan maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu’nda dört gole sahne oldu. Lamine Yamal’ın ilk Dünya Kupası golünü attığı, Mikel Oyarzabal’ın iki golle öne çıktığı karşılaşmayı 4-0 kazanan İspanya, turnuvadaki ilk galibiyetini alarak puanını 4’e yükseltti; maçın golleri, önemli anları ve tüm detayları haberimizde.
İspanya Suudi Arabistan maçında sahadan 4-0 galip ayrılan İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu’ndaki ilk galibiyetini aldı. Lamine Yamal bir, Mikel Oyarzabal iki gol atarken karşılaşmanın son golü Hassan Al Tambakti’nin kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.
İspanya ilk yarıda üç gol buldu
İspanya Suudi Arabistan maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu’nun ikinci haftasında Atlanta Stadı’nda oynandı. Karşılaşmayı 4-0 kazanan İspanya, puanını 4’e yükseltirken Suudi Arabistan 1 puanda kaldı.
Yeşil Burun Adaları ile oynadığı ilk grup maçından beraberlikle ayrılan İspanya, karşılaşmaya baskılı başladı. Suudi Arabistan ise Uruguay karşısında aldığı beraberliğin ardından gruptaki ikinci maçına çıktı.
İspanya, 10. dakikada Lamine Yamal’ın golüyle öne geçti. Alex Baena’nın sol kanattan arka direğe gönderdiği yerden pasta ceza alanında hareketlenen Yamal, kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
Mikel Oyarzabal, 21. dakikada farkı ikiye çıkardı. Baena’nın kullandığı köşe vuruşunda Suudi Arabistan savunmasının uzaklaştıramadığı topu arka direkte önünde bulan Oyarzabal, skoru 2-0 yaptı.
İspanya, üç dakika sonra bir gol daha buldu. Pedro Porro’nun sağ kanattan yaptığı ortayı Marc Cucurella indirdi, Dani Olmo’nun kafayla aktardığı topu Oyarzabal tek vuruşla ağlara gönderdi.
Oyarzabal, 36. dakikada kaleci Muhammed Al Owais’in hatalı pasının ardından bir kez daha gole yaklaştı. İspanyol futbolcunun ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruş üst direkten auta çıktı.
Oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
Dördüncü gol ikinci yarının başında geldi
İspanya, ikinci yarıya da golle başladı. Baena’nın 49. dakikada kullandığı köşe vuruşunun ardından savunmadan seken topa Cucurella sert vurdu.
Kaleci Al Owais’ten dönen top, kale direğinin yanında bulunan Hassan Al Tambakti’ye çarparak ağlara gitti. Gol, Al Tambakti’nin kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve İspanya sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Maçta gollerin dağılımı şöyle gerçekleşti:
- 10. dakika: Lamine Yamal
- 21. dakika: Mikel Oyarzabal
- 24. dakika: Mikel Oyarzabal
- 49. dakika: Hassan Al Tambakti kendi kalesine
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Lamine Yamal ilk Dünya Kupası golünü attı
İspanya Milli Takımı’nın 18 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal, Suudi Arabistan karşısında kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü kaydetti.
Yamal, böylece 19 yaşına girmeden Dünya Kupası’nda gol atan tarihteki yedinci futbolcu oldu. Genç oyuncu, golün ardından sevincini secde ederek yaşadı.
Oyarzabal iki golle öne çıktı
İspanya’nın santrforu Mikel Oyarzabal, karşılaşmanın 21 ve 24. dakikalarında attığı gollerle galibiyette önemli rol oynadı.
Real Sociedad forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, İspanya Milli Takımı ile çıktığı son 13 maçta 14 gole ulaştı.
Su molası kararına tepki
Atlanta Stadı’ndaki bazı taraftarlar, karşılaşmanın ikinci yarısında verilen su molasına tepki gösterdi.
Turnuvayı takip eden bazı futbolseverler, çatı ve klima sistemine sahip statlarda karşılaşmaların su molası nedeniyle durdurulmasına karşı çıkıyor.
İspanya puanını 4’e çıkardı
Bu sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini alan İspanya, H Grubu’nda puanını 4’e yükseltti. Suudi Arabistan ise ikinci maçının ardından 1 puanda kaldı.
Grubun diğer karşılaşmasında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek.